Фигурировал в "пленках Миндича": СБУ задержала бизнесмена Василия Веселого, — УП
10 июня Служба безопасности Украины задержала украинского бизнесмена Василия Веселого.
Об этом поздно вечером сообщила "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.
В то же время причины задержания и обстоятельства пока не разглашают.
Бизнесмен Веселый на "пленках "Миндича"
В мае 2026 года "Украинская правда" рассказывала, что бизнесмен Василий Веселый обсуждал с фигурантом "Миндичгейта" Александром Цукерманом, как именно получить контроль над крупнейшим нефтехимическим предприятием Украины "Карпатнефтехимом".
За два года до этого журналисты издания обнародовали расследование, в котором выяснили, что, вероятно, Офис президента организовал снятие ареста с "Карпатнефтехим" через связи с россиянами. Тогда речь могла идти об обмене на бесплатную долю в предприятии с последующей переписью доли на подставное лицо.
Тогда Василий Веселый отрицал знакомства с представителями ОП. Также он сообщал журналистам, что его брат Андрей Веселый якобы приобрел долю в "Карпатнефтехим" за "свои средства". Однако, как выяснили расследователи в налоговой, Андрей Веселый получил 1 874 323 гривны доходов и еще 2 281 539 гривен получил как ФЛП, и это за период 20 лет деятельности. Однако в обращении "Карпатнефтехим" миллиарды гривен.
Журналисты также узнавали о должности "смотрящего" в "Сенс Банке". На это бизнесмен также ответил отрицанием и сообщил, что работает там якобы "на общественных началах".
Напомним, 25 мая народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман около 15 раз был в квартире Миндича.
Ранее в мае Миндич подал иск против Зеленского.