Фигурировал в "пленках Миндича": СБУ задержала бизнесмена Василия Веселого, — УП

10 июня Служба безопасности Украины задержала украинского бизнесмена Василия Веселого.

Об этом поздно вечером сообщила "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

В то же время причины задержания и обстоятельства пока не разглашают.

Бизнесмен Веселый на "пленках "Миндича"

В мае 2026 года "Украинская правда" рассказывала, что бизнесмен Василий Веселый обсуждал с фигурантом "Миндичгейта" Александром Цукерманом, как именно получить контроль над крупнейшим нефтехимическим предприятием Украины "Карпатнефтехимом".

За два года до этого журналисты издания обнародовали расследование, в котором выяснили, что, вероятно, Офис президента организовал снятие ареста с "Карпатнефтехим" через связи с россиянами. Тогда речь могла идти об обмене на бесплатную долю в предприятии с последующей переписью доли на подставное лицо.

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Тогда Василий Веселый отрицал знакомства с представителями ОП. Также он сообщал журналистам, что его брат Андрей Веселый якобы приобрел долю в "Карпатнефтехим" за "свои средства". Однако, как выяснили расследователи в налоговой, Андрей Веселый получил 1 874 323 гривны доходов и еще 2 281 539 гривен получил как ФЛП, и это за период 20 лет деятельности. Однако в обращении "Карпатнефтехим" миллиарды гривен.

Журналисты также узнавали о должности "смотрящего" в "Сенс Банке". На это бизнесмен также ответил отрицанием и сообщил, что работает там якобы "на общественных началах".

Напомним, 25 мая народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман около 15 раз был в квартире Миндича.

Ранее в мае Миндич подал иск против Зеленского.