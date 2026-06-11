Фігурував у "плівках Міндіча": СБУ затримала бізнесмена Василя Веселого, — УП

10 червня Служба безпеки України затримала українського бізнесмена Василя Веселого.

Про це пізно увечері повідомила "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

Водночас причини затримання та обставини поки не розголошують.

Бізнесмен Веселий на "плівках "Міндіча"

У травні 2026 року "Українська правда" розповідала, що бізнесмен Василь Веселий обговорював з фігурантом "Міндічгейту" Олександром Цукерманом, як саме отримати контроль над найбільшим нафтохімічним підприємством України "Карпатнафтохімом".

За два роки до цього журналісти видання оприлюднили розслідування, в якому з'ясували, що, ймовірно, Офіс президента організував зняття арешту з "Карпатнафтохім" через зв'язки з росіянами. Тоді могло йтися про обмін на безкоштовну долю в підприємстві з подальшим переписом частки на підставну особу.

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Тоді Василь Веселий заперечував знайомства з представниками ОП. Також він повідомляв журналістам, що його брат Андрій Веселий нібито придбав частку в "Карпатнафтохім" за "свої кошти". Однак, як з'ясували розслідувачі у податковій, Андрій Веселий отримав 1 874 323 гривні доходів і ще 2 281 539 гривень отримав як ФОП, і це за період 20 років діяльності. Проте в обігу "Карпатнафтохім" мільярди гривень.

Журналісти також дізнавалися щодо посади "смотрящого" у "Сенс Банку". На це бізнесмен також відповів запереченням і повідомив, що працює там нібито "на громадських засадах".

Нагадаємо, 25 травня народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що співвласник української компанії Fire Point Денис Штілєрман близько 15 разів був у квартирі Міндіча.

Раніше у травні Міндіч подав позов проти Зеленського.