19-летний парень убил военнослужащего ВСУ: отправил бутылку отравленного алкоголя, — прокуратура

Прокуроры Житомирской областной прокуратуры сообщили о подозрении 19-летнему жителю Полтавской области, которого завербовали представители спецслужб РФ для убийства военнослужащего Вооруженных сил Украины.

По данным следствия, через Telegram подозреваемый получил задание от представителя российских спецслужб. За 5000 грн он должен был выполнить действия, необходимые для убийства 23-летнего морского пехотинца, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Парню грозит пожизненное заключение за убийство Фото: Офис генпрокурора

Для этого российские спецслужбы через фейковый аккаунт девушки в соцсетях вышли на украинского военного, начали с ним переписку и договорились, что пришлют ему подарок.

После этого, уже завербованный куратором житель Полтавской области по указанию куратора приобрел бутылку крепкого алкогольного напитка и с помощью медицинского шприца, без нарушения упаковки, добавил подготовленную ранее ядовитую смесь на основе метадона и отправил в Житомир.

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Фото: Офис генпрокурора

Парень отравил военного, действуя по указаниям кураторов из России Фото: Офис генпрокурора

Военнослужащий, не зная о яде в бутылке, получил отправление и выпил подарок. Через несколько дней он умер в реанимации.

Правоохранители задержали подозреваемого по месту его жительства на Полтавщине. 10 июня 2026 года ему объявили подозрение в умышленном убийстве военнослужащего, совершенном за вознаграждение и в интересах спецслужб государства-агрессора.

Сейчас следователи готовят ходатайство о взятии подозреваемого под стражу. В то же время продолжается расследование: правоохранители устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к организации и совершению преступления.

По инкриминируемой статье подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно на Житомирщине задержали 17-летнюю девушку, которую подозревают в отравлении действующего военнослужащего ВСУ по указанию куратора из РФ.

Также Фокус рассказывал, как россияне вербуют украинцев для убийства военных ВСУ и гражданских.