19-річний юнак вбив військового ЗСУ: відправив пляшку отруєного алкоголю, — прокуратура

Прокурори Житомирської обласної прокуратури повідомили про підозру 19-річному мешканцю Полтавської області, якого завербували представники спецслужб РФ для вбивства військовослужбовця Збройних сил України.

За даними слідства, через Telegram підозрюваний отримав завдання від представника російських спецслужб. За 5000 грн він мав виконати дії, необхідні для вбивства 23-річного морського піхотинця, повідомили у Офісі генерального прокурора.

Хлопцю загрожує довічне ув'язнення за вбивство Фото: Офіс генпрокурора

Для цього російські спецслужби через фейковий акаунт дівчини в соцмережах вийшли на українського військового, розпочали з ним листування та домовилися, що пришлють йому подарунок.

Після цього, уже завербований куратором житель Полтавської області за вказівкою куратора придбав пляшку міцного алкогольного напою та за допомогою медичного шприца, без порушення пакування, додав підготовлену раніше отруйну суміш на основі метадону та відправив у Житомир.

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Фото: Офіс генпрокурора

Хлопець отруїв військового, діючи за вказівками кураторів з Росії Фото: Офіс генпрокурора

Військовослужбовець, не знаючи про отруту у пляшці, отримав відправлення та випив подарунок. Через кілька днів він помер у реанімації.

Правоохоронці затримали підозрюваного за місцем його проживання на Полтавщині. 10 червня 2026 року йому оголосили підозру в умисному вбивстві військовослужбовця, скоєному за винагороду та в інтересах спецслужб держави-агресора.

Наразі слідчі готують клопотання про взяття підозрюваного під варту. Водночас триває розслідування: правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до організації та виконання злочину.

За інкримінованою статтею підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно на Житомирщині затримали 17-річну дівчину, яку підозрюють в отруєнні діючого військовослужбовця ЗСУ за вказівкою куратора з РФ.

Також Фокус розповідав, як росіяни вербують українців для вбивства військових ЗСУ та цивільних.