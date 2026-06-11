Смертельное ДТП в Киеве: на сайте ОП отклонили петицию отца погибшего мальчика (видео)

Военнослужащий Алексей Глушич, отец 12-летнего Григория Глушича, погибшего в ДТП в Киеве, рассказал о попытке создать электронную петицию на портале Офиса президента. В петиции речь шла об ужесточении ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения. Выяснилось, что в ОП этим вопросом не занимаются: перенаправили в другое правительственное учреждение.

Днем 11 июня Алексей Глушич провел пресс-конференцию, посвященную электронной петиции и требованию ужесточить наказание для нарушителей ПДД, чьи действия приводят к гибели людей. Во время встречи с журналистами, которая транслировалась на YouTube-канале агентства "Укринформ", были озвучены объяснения офиса президента относительно причин отклонения петиции. Выяснилось, что обращение следует адресовать Кабинету министров: именно правительство имеет полномочия для ужесточения наказания.

Смертельное ДТП в Киеве — брифинг Алексея Глушича и инициативной группы 11 июня

С представителями СМИ, помимо Алексея Глушича, общались мать погибшего мальчика Александра Терлецкая, а также адвокаты и представители общественных организаций, защищающих жертв ДТП и занимающихся вопросами безопасности на дорогах. Первым выступил Алексей, который объяснил, что смерти на дорогах — это не случайность, а следствие слабого законодательства. Для этого решили создать обращение, чтобы в Украине запустили реформу по сокращению количества смертельных случаев при ДТП.

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"Мы очень хотим, чтобы были внесены изменения в законодательство и общественный договор, чтобы подобное больше ни с кем не повторилось", — сказал он.

Алексей Глушич сказал, что попытался создать электронную петицию на портале президента, но запрос отклонили. Петиция сначала появилась, но уже через несколько минут её удалили. При этом объяснили, что с таким обращением нужно обращаться в Кабмин. Во время брифинга представители инициативной группы отметили, что изменения касались нескольких ветвей власти, а не только правительства, поэтому решение ОП "неконкретно".

"В петиции содержится обращение ко всем без исключения органам власти", — подчеркнули родственники погибшего мальчика.

Во время брифинга инициативная группа кратко рассказала о том, о чем шла речь в обращении. Выяснилось, что предлагался целый комплекс мер и реформ законодательства, которые привели бы к снижению смертности на дорогах.

"Проблема носит комплексный характер и требует контроля непосредственно со стороны главы государства, поскольку к её решению необходимо привлекать не только министров, но и правоохранительные и судебные органы", — привели СМИ слова инициативной группы.

На момент публикации новости на портале электронных петиций Кабмина не было обращений, касающихся проблем с ДТП.

Смертельное ДТП в Киеве — что произошло на Караваевых дачах

Отметим, что 5 июня в Киеве произошло смертельное ДТП, в ходе которого Mercedes на скорости 150–170 км/ч врезался в подземный переход и убил четырех человек. Среди погибших — 12-летний Григорий, сын Алексея Глушича, женщина, которая ухаживала за ребенком с инвалидностью, и двое полицейских. Водителя задержали — им оказался священник религиозной общины из Херсонской области, который подрабатывал в службе такси. Рядом с ним в кабине сидела пассажирка, которой он, как подозревают, демонстрировал "виртуозное вождение": она также оказалась в больнице и сейчас дает показания об обстоятельствах инцидента.

Напоминаем, что СМИ рассказали о личности подозреваемого водителя: о том, сколько штрафов он получил и сколько ДТП совершил.