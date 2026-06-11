Смертельна ДТП у Києві: на сайті ОП відхилили петицію батька загиблого хлопчика (відео)

Військовослужбовець Олексій Глушич, батько загиблого у ДТП у Києв 12-річного Григорія Глушича, розповів про спробу відкрити електронну петицію на порталі Офісу президента. У петиції ішлося про посилення відповідальності водіїв за порушення правил дорожнього руху. З'ясувалось, що в ОП не займаються цим питанням: перенаправили в іншу урядову інституцію.

Вдень 11 червня Олексій Глушич провів пресконференцію щодо електронної петиції та вимоги збільшити покарання порушникам ПДР, які призводять до смертей. Під час зустрічі з журналістами, яка транслювалась на YouTube-каналі агентства "Укрінформ", озвучили пояснення офісу президента щодо причин відхилення петиції. З'ясувалось, що звернення слід адресувати Кабінету міністрів: саме уряд має повноваження для збільшення покарання.

Смертельна ДТП у Києві — брифінг Олексія Глушича та ініціативної групи 11 червня

З медіа, окрім Олексія Глушича, спілкувалась матір загиблого хлопчика, Олександра Терлецька, і також адвокати та представники громадських організацій, які захищають жертв ДТП та займаються безпекою на дорогах. Першим виступив Олексій, який пояснив, що смерті на дорогах — це не випадок, а наслідок слабкого законодавства. Для цього вирішили створити звернення, щоб в Україні запустили реформу для зменшення кількості смертельних випадків під час ДТП.

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"Ми дуже хочемо змін законодавства та суспільного договору, щоб такого більше ні з ким не трапилось", — сказав він.

Олексій Глушич сказав, що спробував відкрити електронну петицію на порталі президента, але запит відхилили. Петицію спершу з'явилась, але вже за кільками хвилин її видалили. При цьому пояснили, що з таким зверненням потрібно звертатись у Кабмін. Під час брифінгу представники ініціативної групи зауважили, що зміни стосувались кількох гілок влади, в не лише уряду, тому рішення ОП "не конкретне".

"У петиції міститься звернення до абсолютно всіх органів влади", — наголосили родичі загиблого хлопчика.

Під час брифінгу ініціативна група коротко описала, про що ішлося у зверненні. З'ясувалось, що пропонували цілий комплекс заходів та реформ законодавства, які призвели б до зменшення смертності на дорогах.

"Проблема є комплексною та потребує контролю безпосередньо з боку глави держави, оскільки залучати до її вирішення потрібно не лише міністрів, а й правоохоронні та судові органи", — навели медіа слова ініціативної групи.

На момент публікації новини на порталі електронних петицій Кабміну не було звернення щодо проблем ДТП.

Смертельна ДТП у Києві — що сталось на Караваєвих дачах

Зазначимо, 5 червня сталось смертельне ДТП у Києві, під час якого Mersedes на швидкості 150-170 км/год врізався у підземний перехід та убив чотирьох людей. Серед загиблих — 12-річний Григорій, син Олексія Глушича, жінка, яка доглядала дитину з інвалідністю, та двоє поліцейських. Водія затримали — ним виявився священник релігійної спільноти з Херсонської області, який підробляв у службі таксі. Поруч з ним у кабіні сиділа пасажирка, якій він, як підозрюють, показував "майстерне водіння": вона також опинилась у лікарні й зараз дає свідчення щодо обставин інциденту.

Нагадуємо, медіа розповіли про особу підозрюваного водія: про те, скільки штрафів він отримав та скільки ДТП вчинив.