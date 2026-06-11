В Украине стало вдвое больше волков: что говорят зоологи об угрозе для людей

Число волков в Украине за последние годы увеличилось вдвое из-за запрета на охоту во время военного положения и роста кормовой базы. При этом случаев нападения волков на людей с целью добычи в Украине не зафиксировано.

Об этом рассказал зоолог, менеджер проектов направления "Редкие виды" WWF-Украина Игорь Дикий в интервью "Телеграфу".

По его словам, украинцы всё чаще замечают волков вблизи населённых пунктов из-за роста численности этих хищников. В то же время учёный не припомнит случаев, когда волки нападали бы на людей как на добычу.

"Могли быть нападения на человека со стороны бешеных животных. Но чтобы волки нападали на человека как на добычу и чтобы человек погиб — я такого не помню", — сказал Дикий.

Он отметил, что случаи нападений медведей на людей в Украине были, но их можно пересчитать по пальцам одной руки. По словам зоолога, в таких ситуациях обычно речь шла о нарушении человеком правил поведения в дикой природе.

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Дикий также подчеркнул, что большую опасность для людей и домашних животных могут представлять одичавшие бездомные собаки. Они способны объединяться в стаи и охотиться на копытных животных, однако из-за отсутствия охотничьих навыков часто лишь ранят свою добычу.

"Там, где нет волков, на копытных животных охотятся и наносят им увечья бродячие собаки, которые тоже способны охотиться стаями", — пояснил он.

Отдельно ученый прокомментировал истории о так называемых волчьих собаках — гибридах волка и собаки. По его словам, хотя такие скрещивания возможны, в дикой природе они встречаются крайне редко, а определить происхождение животного без генетического анализа невозможно.

"Это не научный подход. Это просто байки охотников", — сказал Дикий о попытках определять гибридов по внешним признакам.

По словам зоолога, волки обитают почти на всей территории Украины, за исключением Крыма. Чаще всего они обитают в лесной зоне и в Карпатах.

Напомним, что каждый год в конце лета и в начале осени в Украине проходит сезонная миграция летучих мышей. В этот период животные могут залетать в жилые дома через открытые окна и форточки в поисках мест для отдыха или зимовки.

Во время нашествия саранчи на юге Украины в сети появились объявления о продаже насекомых. Саранчу предлагали купить живой, сушеной или замороженной по цене от 9 до 12 гривен за штуку.