Вовків в Україні стало вдвічі більше: що кажуть зоологи про загрозу для людей
Кількість вовків в Україні за останні роки збільшилася вдвічі через заборону полювання під час воєнного стану та зростання кормової бази. Водночас випадків нападів вовків на людей як на здобич в Україні не зафіксовано.
Про це розповів зоолог, менеджер проєктів напряму “Рідкісні види” WWF-Україна Ігор Дикий в інтерв’ю “Телеграфу”.
За його словами, українці дедалі частіше помічають вовків поблизу населених пунктів через зростання чисельності цих хижаків. Водночас науковець не пам’ятає випадків, коли вовки нападали б на людей як на здобич.
“Могли бути напади на людину скаженою твариною. Але щоб вовки нападали на людину як на здобич і щоб людина загинула — я такого не пам’ятаю”, — сказав Дикий.
Він зазначив, що випадки нападів ведмедів на людей в Україні були, але їх можна перерахувати на пальцях однієї руки. За словами зоолога, у таких ситуаціях зазвичай йшлося про порушення людиною правил поведінки в дикій природі.
Дикий також наголосив, що більшу небезпеку для людей і свійських тварин можуть становити здичавілі безпритульні собаки. Вони здатні об’єднуватися в зграї та полювати на копитних тварин, однак через відсутність мисливських навичок часто лише калічать свою здобич.
“Там, де нема вовків, там полюють і калічать тварин копитних безпритульні собаки, які здатні полювати зграйно теж”, — пояснив він.
Окремо науковець прокоментував історії про так званих вовкособак — гібридів вовка та собаки. За його словами, хоча такі схрещування можливі, у дикій природі вони трапляються вкрай рідко, а визначити походження тварини без генетичного аналізу неможливо.
“Це не науковий підхід. Це просто байки мисливців”, — сказав Дикий про спроби визначати гібридів за зовнішніми ознаками.
За словами зоолога, вовки поширені майже по всій території України, окрім Криму. Найчастіше вони мешкають у лісовій зоні та Карпатах.
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