Штрафные балы для водителей: депутаты готовы голосовать, но есть проблема

Не менее 70% народных депутатов готовы проголосовать за законопроект №14133 о введении системы штрафных балов за нарушение правил дорожного движения, однако он заблокирован комитетом.

Об этом в эфире "Новини.LIVE" рассказал один из инициаторов проекта, народный депутат от "Слуги народа" Владимир Крейденко, который является заместителем главы парламентского Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.

По его словам, пока профильный комитет не рассмотрит законопроект, депутаты в соответствии с регламентом не могут выносить его в сессионный зал.

"И тут вопрос к правоохранительному Комитету (Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, — прим. ред): вынесите, рассмотрите. Это ваша прямая обязанность — рассмотреть любой законопроект, который зашел и расписан на ваш профильный комитет. Рассмотрите и дайте вывод. Если вы считаете, что он не системно решает проблему, если у вас есть другие взгляды, вы должны отклонить его, или принять", — отмечает гость эфира.

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Крейденко утверждает, что перспектива принятия закона есть.

"Внутри парламента, под куполом, разговариваю с депутатами. 70% депутатов говорят: если зайдет под купол, если надо 226 голосов, мы проголосуем. Но влиять на комитет по правоохранительной деятельности, чтобы они рассмотрели, не могут", — констатирует парламентарий.

Поэтому, говорит Крейденко, у нардепов не остается другого выхода, как обращаться к спикеру Верховной Рады с просьбой процедурно поставить этот вопрос на рассмотрение и вынести по нему решение.

Законопроект № 14133: что нужно знать

Законопроект предусматривает введение новой модели ответственности для систематических нарушителей ПДД.

Документ разработан с учетом подходов, которые уже применяются в европейских странах, в частности в Германии и Великобритании. За каждое нарушение водителю будут начисляться баллы, а после достижения лимита в 15 баллов в течение года водительское удостоверение будет приостановлено.

Чтобы восстановить право на управление транспортным средством, водителям придется повторно пройти обучение в автошколе и сдать теоретический и практический экзамены.

Напомним, что в Украине в 2026 году за третье вождение автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предусмотрен штраф в размере 51 тысячи гривен, конфискация транспортного средства и лишение права управления на срок до десяти лет.

Также сообщалось, что после смертельного ДТП в Киеве для водителей готовят более жесткие наказания.