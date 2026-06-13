"Искаженные интерпретации": МИД отреагировал на заявления США о "биолабораториях" в Украине

МИД Украины отреагировал на новые заявления о наличии "биолабораторий", назвав их "искажёнными интерпретациями" и манипуляциями российской пропаганды. В ведомстве добавили, что Киев последовательно выполняет условия соответствующих международных документов.

Дипломаты отмечают, что Украина в полной мере выполняет обязательства по Конвенции о запрете биологического и токсинного оружия (КЗБТ). Об этом говорится в заявлении пресс-службы министерства.

"Украинская сторона никогда не вела деятельности, связанной с разработкой, производством или накоплением биологического оружия", — отметили в МИД.

Там добавляют, что Украина и США ведут многолетнее сотрудничество в сфере биологической безопасности исключительно "в целях укрепления потенциала системы общественного здравоохранения, эпидемиологического надзора, лабораторной диагностики, биобезопасности и биозащиты".

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"Речь идет об обычной гражданской деятельности, которая соответствует международным стандартам и практикам в области здравоохранения и не связана с какими-либо военными целями", — говорится в заявлении МИД.

Дипломаты подчеркивают, что тема якобы "лабораторий по разработке биологического оружия" используется пропагандой РФ на протяжении многих лет. Еще в 2022 году Киев предоставил все данные в соответствии с условиями КЗБТ, а обвинения в якобы разработке "биологического оружия или функционировании в Украине военных биологических программ не нашли никакого подтверждения".

"Соответствующие вопросы также рассматривались в рамках Совета Безопасности ООН, где не было представлено доказательств, подтверждающих выдвинутые Российской Федерацией утверждения. В декабре 2023 года Украина официально подтвердила свою позицию на встрече государств-участников КЗБТ", — констатируют в МИД.

В документе отмечается, что Киев по-прежнему привержен принципам Конвенции, и содержится призыв "опираться на результаты международных консультаций и проверенные факты, а не на искаженные интерпретации или российскую пропаганду".

Ранее Фокус сообщал, что Россия пугает мир "американскими" биолабораториями в Украине. Иностранные эксперты не исключают, что такими заявлениями Кремль на фоне военных неудач на фронте может прикрывать свои намерения использовать биологическое или химическое оружие против украинцев.

Впоследствии стало известно о том, что США планируют проверить более 40 биолабораторий в Украине. Клинические испытания, проводимые в настоящее время в биолабораториях, "вызывают серьезные вопросы с точки зрения этики, финансов и безопасности", заявили представители США.