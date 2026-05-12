Директор Национальной разведки США Тулси Габбард объявила о проверке более 120 биологических лабораторий за рубежом, которые годами финансировались американским правительством. Более 40 таких объектов расположены именно в Украине.

В Вашингтоне заявили, что исследования в украинских лабораториях могут представлять риск из-за полномасштабной войны России против Украины, а также из-за опасений относительно экспериментов с опасными патогенами, сообщили New York Post.

Тулси Габбард расследует деятельность биолабораторий в рамках усилий по прекращению потенциально рискованных экспериментов с вирусами в соответствии с исполнительным указом президента Трампа.

Габбард заявила, что ее команда "определит, где находятся эти лаборатории, какие патогены они содержат и какие "исследования" там проводятся, чтобы прекратить эти опасные исследования, которые угрожают здоровью и благополучию американского народа и всего мира".

Согласно новым указаниям Габбард, разведывательное сообщество США ODNI (Office of the Director of National Intelligence) пересмотрит исследования во всех биолабораториях, финансируемых США, включая учреждения, занимающиеся экспериментами с усилением функций увеличения передачи вирусов, а также работающие против опасных патогенов в целях обороны.

"Пандемия COVID-19 выявила катастрофическое глобальное влияние, которое могут иметь исследования опасных патогенов в биолабораториях", — также сказала руководитель разведки.

Представители ODNI отметили, что иностранные лаборатории охватывают более 30 стран, и несколько из них в прошлом получали финансирование через программу Министерства обороны США, направленную на утилизацию оружия массового уничтожения после окончания холодной войны.

"Однако, несмотря на эти очевидные опасности, политики, так называемые медицинские работники, такие как доктор Фаучи, и организации в команде национальной безопасности администрации Байдена лгали американскому народу о существовании этих биолабораторий, финансируемых и поддерживаемых США, и угрожали тем, кто пытался разоблачить правду", — заявила Габбард.

Белолаборатории в Украине: угроза захвата россиянами

Более 40 биолабораторий, находящихся под опекой, расположены в Украине и могут "оказаться под угрозой компрометации" из-за войны России, отметили представители ODNI. Исследования, которые в них проводятся, являются частью Программы совместного уменьшения угрозы (CTR) Министерства обороны, направленное на изучение патогенов для предотвращения будущих вспышек и усиления биобезопасности для США.

Критики утверждают, что небрежный надзор за финансированием исследований, которое часто поступает через американские агентства к грантополучателям и субгрантам, не позволяет американцам знать, проводятся ли потенциально опасные эксперименты.

Клинические испытания, которые сейчас проводятся в биолабораториях, сейчас "вызывают значительные этические, финансовые и вопросы безопасности", заявили представители ODNI.

Администрация Байдена отрицает существование химических или биологических лабораторий в Украине, принадлежащих США или управляемых США, отвергнув эти утверждения как китайскую и российскую пропаганду в заявлении от 9 марта 2022 года, через месяц после вторжения России в Украину. Это уточнение прозвучало в ответ на показания заместителя государственного секретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд в Конгрессе накануне.

"В Украине есть биологические исследовательские объекты, которые российские войска могут пытаться взять под контроль. На самом деле, мы сейчас достаточно обеспокоены этим", — сказала тогда Нуланд.

Уже во времена Трампа представители ODNI заявили, что поспешные опровержения этого утверждения были частью стратегии "информационной устойчивости", которая имела целью "сформировать публичный нарратив", чтобы "смягчить и противодействовать злонамеренному иностранному влиянию", одновременно преуменьшая связи США с исследованием.

Роль биолабораторий США в создании и распространении коронавируса

В мае прошлого года Трамп подписал указ о запрете любого федерального финансирования исследований по усилению функций вирусов в Китае, Иране или других странах, которые не осуществляют за этим надлежащего надзора, утверждая, что SARS-CoV-2 оказался опасным патогеном, который "может уничтожить мир". Надзорный орган Министерства обороны не смог определить, сколько возможных усиленных потенциальных пандемических патогенов исследуется в Китае или других странах — несмотря на то, что на такие эксперименты за пределами США между 2014 и 2023 годами было потрачено более 1,4 млрд долларов.

Между 2014 и 2021 годами Национальные институты здравоохранения США (NIH) также признали, что финансируемые США эксперименты с коронавирусами летучих мышей в ныне печально известном Уханьском институте вирусологии нарушили условия гранта, сделав вирусы в 10 000 раз более заразными, хотя чиновники отрицают, что исследование вызвало пандемию COVID-19.

В прошлом как бывший директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), доктор Энтони Фаучи, так и другие чиновники здравоохранения США поддерживали исследования потенциальных пандемических патогенов с целью усиления функций — при условии, что преимущества перевешивали риски. Министр войны Пит Хегсет заявил, что администрация Трампа исправляет ошибки администрации Байдена.

"Предыдущая администрация финансировала опасные исследования по усилению функций вирусов и иностранные биологические лаборатории за счет американских налоговых средств, а затем намеренно скрывала это от американского народа. Рассекречивание этого открытия показывает, насколько мало контроля было за этой работой", — заявил Хегсет.

Напомним, что в Хмельницком в начале 2026 года зафиксировали два случая заражения хантавирусом. Медики сообщали, что инфицирование связывают с контактами людей с грызунами.

Ранее мы также информировали, что во Львове двое пациентов с хантавирусной инфекцией прошли лечение еще зимой. Один из больных находился в тяжелом состоянии и нуждался в интенсивной терапии.