Хантавирус в Украине: два случая в начале года выявили в Хмельницком, детали

Два случая хантавирусной инфекции было зафиксировано в Хмельницкой области в этом году.

В Хмельницкой инфекционной больнице оба пациента находились со средне-тяжелым течением болезни, сообщила врач-инфекционист Виктория Бондар.

"Первый пациент имел проявления острой геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Второй случай проявлялся поражением печени, высыпаниями и лихорадкой", — рассказала она. Оба случая подтверждены лабораторно.

"Пациенты успешно вылечены и выписаны", — подчеркнула она.

Как отметила Бондарь, хантавирусные инфекции случаются редко, они могут иметь тяжелое течение:

"Рекомендуем обращаться к инфекционисту в случае появления высокой температуры, кашля, желтухи, темной мочи, болей в пояснице и высыпаний на коже. Своевременное обращение за медицинской помощью позволяет своевременно установить диагноз и начать лечение".

Что такое хантавирус?

Хантавирусы — это семейство вирусов, которые могут вызывать серьезные заболевания и смерть. Обычно они распространяются грызунами и, как правило, не передаются от человека к человеку. Как правило, распространяются только через биологические жидкости и тесный контакт.

Эти вирусы могут вызывать два синдрома: хантавирусный легочный синдром (ХЛС) и геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС).

К ранним симптомам относятся усталость, лихорадка и мышечные боли.

К симптомам геморрагической лихорадки с почечным синдромом относятся сильные головные боли, боли в спине, тошнота и затуманенное зрение.

От человека к человеку хантавирус не передается, пояснили в Минздраве Украины. Зато заразиться хантавирусом человек может, вдохнув пыль или мелкие частицы, которые содержат вирус. Такие частицы образуются из мочи, фекалий или слюны инфицированных диких грызунов — например, мышей или полевок.

Также можно заразиться через кожу или слизистые оболочки, если она повреждена и была в контакте с грызунами или предметами, загрязненными их выделениями, а также через пищу, если она была загрязнена вирусом (алиментарный путь).

Самые опасные периоды для инфицирования людей от грызунов — поздняя весна, лето и осень, когда люди активнее контактируют с природой.

Вспышка хантавируса была зафиксирована на круизном лайнере MV Hondius. Трое заболевших умерли, еще несколько человек были эвакуированы в больницы.

По меньшей мере 23 пассажира круизного лайнера покинули судно во время его остановки на острове Святой Елены, крошечном острове в Южной Атлантике, и вернулись домой, в частности в США.

4 мая в МИД Украины заявили, что граждан Украины среди пассажиров лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, нет. Однако позже стало известно, что пятеро украинцев входят в состав членов экипажа судна. Один из них будет направлен в Нидерланды отдельным спецрейсом в рамках организованного вывода части экипажа с борта. Еще четверо граждан Украины остаются на судне и продолжают выполнять свои служебные обязанности во время перехода лайнера в порт назначения.

Ни у одного из украинцев не было зафиксировано симптомов хантавируса.

Представитель Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Николай Ганич сообщил, что в Украине ежегодно фиксируются несколько десятков случаев хантавирусной инфекции.