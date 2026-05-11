Хантавірус в Україні: два випадки на початку року виявили в Хмельницькому, деталі

Два випадки хантавірусної інфекції було зафіксовано в Хмельницькій області цього року.

У Хмельницькій інфекційній лікарні обидва пацієнти перебували із середньо-тяжким перебігом хвороби, повідомила лікарка-інфекціоністка Вікторія Бондар.

"Перший пацієнт мав прояви гострої геморагічної лихоманки з нирковим синдромом. Другий випадок проявлявся ураженням печінки, висипаннями та лихоманкою", — розповіла вона. Обидва випадки підтверджено лабораторно.

"Пацієнти успішно вилікувані та виписані", — підкреслила вона.

Як зазначила Бондар, хантавірусні інфекції трапляються рідко, вони можуть мати важкий перебіг:

"Рекомендуємо звертатися до інфекціоніста в разі появи високої температури, кашлю, жовтяниці, темної сечі, болю в попереку та висипань на шкірі. Своєчасне звернення по медичну допомогу дає змогу вчасно встановити діагноз і розпочати лікування".

Що таке хантавірус?

Хантавіруси — це сімейство вірусів, які можуть спричиняти серйозні захворювання і смерть. Зазвичай вони поширюються гризунами і, як правило, не передаються від людини до людини. Як правило, поширюються тільки через біологічні рідини та тісний контакт.

Ці віруси можуть викликати два синдроми: хантавірусний легеневий синдром (ХЛС) і геморагічну лихоманку з нирковим синдромом (ГЛПС).

До ранніх симптомів належать втома, лихоманка і м'язові болі.

До симптомів геморагічної лихоманки з нирковим синдромом належать сильні головні болі, болі в спині, нудота і затуманений зір.

Від людини до людини хантавірус не передається, пояснили в МОЗ України. Натомість заразитися хантавірусом людина може, вдихнувши пил або дрібні частинки, які містять вірус. Такі частинки утворюються із сечі, фекалій або слини інфікованих диких гризунів — наприклад, мишей чи полівок.

Також можна заразитися через шкіру або слизові оболонки, якщо вона пошкоджена і була в контакті з гризунами або предметами, забрудненими їхніми виділеннями, а також через їжу, якщо вона була забруднена вірусом (аліментарний шлях).

Найнебезпечніші періоди для інфікування людей від гризунів — пізня весна, літо й осінь, коли люди активніше контактують із природою.

Спалах хантавірусу було зафіксовано на круїзному лайнері MV Hondius. Троє хворих померли, ще кількох людей евакуювали до лікарень.

Щонайменше 23 пасажири круїзного лайнера залишили судно під час його зупинки на острові Святої Олени, крихітному острові в Південній Атлантиці, і повернулися додому, зокрема до США.

4 травня в МЗС України заявили, що громадян України серед пасажирів лайнера MV Hondius, де стався спалах хантавірусу, немає. Однак пізніше стало відомо, що п'ятеро українців входять до складу членів екіпажу судна. Одного з них буде направлено до Нідерландів окремим спецрейсом у рамках організованого виведення частини екіпажу з борту. Ще четверо громадян України залишаються на судні і продовжують виконувати свої службові обов'язки під час переходу лайнера в порт призначення.

У жодного з українців не було зафіксовано симптомів хантавірусу.

Представник Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Микола Ганич повідомив, що в Україні щорічно фіксують кілька десятків випадків хантавірусної інфекції.