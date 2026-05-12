Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард оголосила про перевірку понад 120 біологічних лабораторій за кордоном, які роками фінансувалися американським урядом. Більше 40 таких об’єктів розташовані саме в Україні.

У Вашингтоні заявили, що дослідження в українських лабораторіях можуть становити ризик через повномасштабну війну Росії проти України, а також через побоювання щодо експериментів із небезпечними патогенами, повідомили New York Post.

Тулсі Габбард розслідує діяльність біолабораторій у рамках зусиль щодо припинення потенційно ризикованих експериментів з вірусами відповідно до виконавчого указу президента Трампа.

Габбард заявила, що її команда "визначить, де знаходяться ці лабораторії, які патогени вони містять і які "дослідження" там проводяться, щоб припинити ці небезпечні дослідження, які загрожують здоров’ю та благополуччю американського народу та всього світу".

Згідно з новими вказівками Габбард, розвідувальне співтовариство США ODNI (Office of the Director of National Intelligence) перегляне дослідження у всіх біолабораторіях, що фінансуються США, включаючи установи, що займаються експериментами з посиленням функцій збільшення передачі вірусів, а також працюють проти небезпечних патогенів в цілях оборони.

"Пандемія COVID-19 виявила катастрофічний глобальний вплив, який можуть мати дослідження небезпечних патогенів у біолабораторіях", — також сказала керівник розвідки.

Представники ODNI зазначили, що іноземні лабораторії охоплюють понад 30 країн, і кілька з них у минулому отримували фінансування через програму Міністерства оборони США, спрямовану на утилізацію зброї масового знищення після закінчення холодної війни.

"Однак, незважаючи на ці очевидні небезпеки, політики, так звані медичні працівники, такі як доктор Фаучі, та організації в команді національної безпеки адміністрації Байдена брехали американському народу про існування цих біолабораторій, що фінансуються та підтримуються США, і погрожували тим, хто намагався викрити правду", — зазанчила Габбард.

Білолабораторії в Україні: загроза захопллення росіянами

Понад 40 біолабораторій, що перебувають під опікою, розташовані в Україні та можуть "опинитися під загрозою компрометації" через війну Росії, зазначили представники ODNI. Дослідження, які в них проводяться, є частиною Програми спільного зменшення загрози (CTR) Міністерства оборони, спрямоване на вивчення патогенів для запобігання майбутнім спалахам та посилення біобезпеки для США.

Критики стверджують, що недбалий нагляд за фінансуванням досліджень, яке часто надходить через американські агентства до грантоотримувачів та субгрантів, не дозволяє американцям знати, чи проводяться потенційно небезпечні експерименти.

Клінічні випробування, які зараз проводяться в біолабораторіях, зараз "викликають значні етичні, фінансові та безпекові питання", заявили представники ODNI.

Адміністрація Байдена заперечила існування хімічних чи біологічних лабораторій в Україні, що належать США або керуються США, відкинувши ці твердження як китайську та російську пропаганду у заяві від 9 березня 2022 року, через місяць після вторгнення Росії в Україну. Це уточнення прозвучало у відповідь на свідчення заступниці державного секретаря з політичних питань Вікторії Нуланд у Конгресі напередодні.

"В Україні є біологічні дослідницькі об’єкти, які російські війська можуть намагатися взяти під контроль. Насправді, ми зараз досить стурбовані цим", — сказала тоді Нуланд.

Вже за часів Трампа представники ODNI заявили, що поспішні спростування цього твердження були частиною стратегії "інформаційної стійкості", яка мала на меті "сформувати публічний наратив", щоб "пом’якшити та протидіяти зловмисному іноземному впливу", водночас применшуючи зв’язки США з дослідженням.

Роль біолабораторій США у створенні та росповсюдженні коронавірусу

У травні минулого року Трамп підписав указ про заборону будь-якого федерального фінансування досліджень з посилення функцій вірусів у Китаї, Ірані чи інших країнах, які не здійснюють за цим належного нагляду, стверджуючи, що SARS-CoV-2 виявився небезпечним патогеном, який "може знищити світ". Наглядовий орган Міністерства оборони не зміг визначити, скільки можливих посилених потенційних пандемічних патогенів досліджується в Китаї чи інших країнах – незважаючи на те, що на такі експерименти за межами США між 2014 і 2023 роками було витрачено понад 1,4 млрд доларів.

Між 2014 і 2021 роками Національні інститути охорони здоров'я США (NIH) також визнали, що фінансовані США експерименти з коронавірусами кажанів у нині сумнозвісному Уханьському інституті вірусології порушили умови гранту, зробивши віруси в 10 000 разів більш заразними, хоча чиновники заперечують, що дослідження спричинило пандемію COVID-19.

У минулому як колишній директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань (NIAID), доктор Ентоні Фаучі, так і інші посадовці охорони здоров'я США підтримували дослідження потенційних пандемічних патогенів з метою посилення функцій — за умови, що переваги переважували ризики. Міністр війни Піт Хегсет заявив, що адміністрація Трампа виправляє помилки адміністрації Байдена.

"Попередня адміністрація фінансувала небезпечні дослідження з посилення функцій вірусів та іноземні біологічні лабораторії за рахунок американських податкових коштів, а потім навмисно приховувала це від американського народу. Розсекречування цього відкриття показує, наскільки мало контролю було за цією роботою", – заявив Хегсет.

