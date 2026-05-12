Хантавірус в Україні: у Львові два пацієнти пройшли лікування ще взимку

Два випадки хантавірусної інфекції виявили у двох пацієнтів Львівської обласної інфекційної лікарні ще взимку цього року.

За словами лікаря Сергія Федоренка, двох пацієнтів із цим вірусом лікували взимку 2025-2026 року, повідомляє "Еспресо.Захід".

"Було двоє хворих. Вони пройшли діагностику і лікування", — уточнив лікар, додавши, що пацієнти одужали і були виписані додому.

Відтоді нових випадків хантавірусу не фіксували.

Люди з лайнера MV Hondius, де почався масовий спалах хантавірусу, до інфекційної лікарні не зверталися. Як відомо, на борту перебували кілька українців.

Напередодні стало відомо, що на початку року двоє пацієнтів із хантавірусом пройшли лікування в Хмельницькому. Лікарка-інфекціоністка Вікторія Бондар зазначила, що обидва пацієнти мали середню тяжкість, однак одужали і вирушили додому.

Наявність вірусу в них підтвердилася лабораторно.

Що таке хантавірус

Хантавіруси — це сімейство вірусів, які можуть спричиняти серйозні захворювання і смерть. Зазвичай вони поширюються гризунами і, як правило, не передаються від людини до людини. Як правило, поширюються тільки через біологічні рідини та тісний контакт.

Ці віруси можуть викликати два синдроми: хантавірусний легеневий синдром (ХЛС) і геморагічну лихоманку з нирковим синдромом (ГЛПС).

До ранніх симптомів належать втома, лихоманка і м'язові болі. До симптомів геморагічної лихоманки з нирковим синдромом належать сильні головні болі, болі в спині, нудота і затуманений зір.

Як передається хантавірус

Від людини до людини хантавірус не передається, пояснили в МОЗ України. Натомість заразитися хантавірусом людина може, вдихнувши пил або дрібні частинки, які містять вірус. Такі частинки утворюються із сечі, фекалій або слини інфікованих диких гризунів — наприклад, мишей чи полівок.

Інші можливі способи зараження:

через шкіру або слизові оболонки, якщо вона пошкоджена і була в контакті з гризунами або предметами, забрудненими їхніми виділеннями;

через їжу, якщо вона була забруднена вірусом (аліментарний шлях).

Найнебезпечніші періоди для інфікування людей від гризунів — пізня весна, літо й осінь, коли люди активніше контактують із природою.

В Україні хантавірус — не унікальний. Представник Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Микола Ганич повідомив, що в країні щороку фіксують кілька десятків випадків хантавірусної інфекції. Водночас він пояснив, що хантавірус передається тільки від гризунів до людини — через пил, забруднені поверхні або їжу, на які потрапили виділення тварин.

Нагадаємо, Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш також підтвердив, що ризик для населення через спалах хантавірусу поки що залишається низьким.