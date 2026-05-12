Хантавирус в Украине: во Львове два пациента прошли лечение еще зимой

Два случая хантавирусной инфекции обнаружили у двух пациентов Львовской областной инфекционной больницы еще зимой этого года.

По словам врача Сергея Федоренко, двое пациентов с этим вирусом лечили зимой 2025-2026 года, сообщает "Еспресо.Захід".

"Было двое больных. Они прошли диагностику и лечение", — уточнил доктор, добавив, что пациенты выздоровели и были выписаны домой.

С тех пор новых случаев хантавируса не фиксировали.

Люди из лайнера MV Hondius, где началась массовая вспышка хантавируса, в инфекционную больницу не обращались. Как известно, на борту находились несколько украинцев.

Накануне стало известно, что в начале года двое пациентов с хантавирусом прошли лечение в Хмельницком. Врач-инфекционист Виктория Бондарь отметила, что у обоих пациентов было средней тяжести, однако они выздоровели и отправились домой.

Наличие вируса у них подтвердилось лабораторно.

Что такое хантавирус

Хантавирусы — это семейство вирусов, которые могут вызывать серьезные заболевания и смерть. Обычно они распространяются грызунами и, как правило, не передаются от человека к человеку. Как правило, распространяются только через биологические жидкости и тесный контакт.

Эти вирусы могут вызывать два синдрома: хантавирусный легочный синдром (ХЛС) и геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС).

К ранним симптомам относятся усталость, лихорадка и мышечные боли. К симптомам геморрагической лихорадки с почечным синдромом относятся сильные головные боли, боли в спине, тошнота и затуманенное зрение.

Как передается хантавирус

От человека к человеку хантавирус не передается, пояснили в Минздраве Украины. Зато заразиться хантавирусом человек может, вдохнув пыль или мелкие частицы, которые содержат вирус. Такие частицы образуются из мочи, фекалий или слюны инфицированных диких грызунов — например, мышей или полевок.

Другие возможные способы заражения:

через кожу или слизистые оболочки, если она повреждена и была в контакте с грызунами или предметами, загрязненными их выделениями;

через пищу, если она была загрязнена вирусом (алиментарный путь).

Самые опасные периоды для инфицирования людей от грызунов — поздняя весна, лето и осень, когда люди активнее контактируют с природой.

В Украине хантавирус — не уникален. Представитель Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Николай Ганич сообщил, что в стране ежегодно фиксируются несколько десятков случаев хантавирусной инфекции. В то же время он пояснил, что хантавирус передается только от грызунов к человеку — через пыль, загрязненные поверхности или пищу, на которые попали выделения животных.

Напомним, Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш также подтвердил, что риск для населения из-за вспышки хантавируса пока остается низким.