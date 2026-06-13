"Викривлені інтерпретації": МЗС відреагувало на заяви США про "біолабораторії" в Україні

МЗС України відреагувало на нові заяви щодо присутність "біолабораторій", назвавши їх "викривленими інтерпретаціями" та маніпуляціями російської пропаганди. У відомстві додали, що Київ послідовно виконує умови відповідних міжнародних документів.

Дипломати вказують, що Україна повністю виконує зобов'язання за Конвенцією про заборону біологічної та токсинної зброї (КЗБТ). Про це йдеться в заяві пресслужби міністерства.

"Українська сторона ніколи не здійснювала діяльності, пов'язаної з розробкою, виробництвом або накопиченням біологічної зброї", — вказали в МЗС.

Там додають, що Україна та США займаються багаторічною співпрацею у сфері біологічної безпеки виключно "на зміцнення спроможностей системи громадського здоров'я, епідеміологічного нагляду, лабораторної діагностики, біобезпеки та біозахисту".

"Йдеться про звичайну цивільну діяльність, яка відповідає міжнародним стандартам та практикам охорони здоров'я і не повʼязана з жодними військовими цілями", — йдеться в заяві МЗС.

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Дипломати підкреслюють, що тема нібито "лабораторій з розробки біологічної зброї" використовується пропагандою РФ протягом багатьох років. Ще в 2022 році Київ надав усі дані відповідно до умов КЗБТ, а звинувачення щодо нібито розробки "біологічної зброї або функціонування в Україні військових біологічних програм не знайшли жодного підтвердження".

"Відповідні питання також розглядалися в рамках Ради Безпеки ООН, де не було представлено доказів, які би підтверджували висунуті Російською Федерацією твердження. У грудні 2023 року Україна офіційно підтвердила свою позицію на зустрічі держав-учасниць КЗБТ", — констатують в МЗС.

Там резюмують, що Київ залишається відданим принципам Конвенції та закликають "спиратися на результати міжнародних консультацій та перевірені факти, а не на викривлені інтерпретації чи російську пропаганду".

Раніше Фокус повідомляв, що Росія лякає світ "американськими" біолабораторіями в Україні. Іноземні експерти не виключають, що такими заявами Кремль на тлі військових невдач на фронті може прикривати свої наміри використовувати біологічну чи хімічну зброю проти українців.

Згодом стало відомо про те, як у США планують перевірить понад 40 біолабораторій в Україні. Клінічні випробування, які зараз проводяться в біолабораторіях, зараз "викликають значні етичні, фінансові та безпекові питання", заявили представники США.