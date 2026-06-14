В Киеве произошла массовая стычка между ТЦК и местными жителями, — социальные сети (видео)

Поздно вечером 14 июня в Троещине в столице разразился массовый конфликт между гражданскими лицами и военнослужащими ТЦК. Люди частично перекрыли дорогу.

По предварительным данным, конфликт начался с попытки мобилизовать мужчину. Об инциденте сообщили в местных Telegram-каналах.

"На улице Бальзака произошла массовая стычка с ТЦК. По предварительным данным, полиция применила газ против толпы", — пишут в киевских пабликах.

На месте также работает полиция. На место происшествия прибыли как минимум несколько патрульных машин.

На кадрах, которые распространяются в сети, сотрудники правоохранительных органов пытаются сдержать толпу и обеспечить проезд автомобилей. Однако люди частично блокируют движение.

Журналист Андрей Смолий отметил, что на месте много гражданских лиц. К толпе также присоединились люди, кричащие "Позор".

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"Все началось с задержания мужчины. Собралась большая толпа. Очень много полиции. Людей становится всё больше. Кричат „Позор“, — сообщил журналист.

Стоит отметить, что на момент публикации эта информация требует подтверждения. Каких-либо официальных комментариев по поводу инцидента со стороны полиции или местного ТЦК не поступало.

Напомним, 13 июня народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что внес залог за нападавших на ТЦК на Волыни. За несколько дней до этого возле села Вербка в Волынской области люди с лопатами, ломами и ножом напали на группу оповещения.

Ранее омбудсмен выявил нарушения в Тернопольском ТЦК: людей с инвалидностью, психическими расстройствами и серьезными проблемами со здоровьем незаконно удерживали.