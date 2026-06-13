Били лопатами: Гончаренко внес залог за нападавших на ТЦК на Волыни (видео)
Депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко внес залог за двух мужчин, которые сопротивлялись военнослужащим ТЦК на Волыни. Сейчас они находятся в СИЗО.
За Петра Смирнова и Марка Кузуба был внесен залог. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который обнародовал платежные документы, подтверждающие внесение залога.
За обоих мужчин было уплачено по 29 952 грн и по 299,52 грн комиссии. То есть общая сумма, которую депутат внес за подозреваемых, составляет 60 503 грн.
Он напомнил, что эти люди с помощью лопат отбились от военнослужащих ТЦК, которые, по его словам, ворвались на частную территорию и якобы пытались их похитить во время проведения мобилизационных мероприятий.
"Эта история будет под моим контролем", — пообещал народный депутат.
Столкновение с военнослужащими ТЦК на Волыни
Столкновение между гражданскими лицами и военнослужащими ТЦК произошло 9 июня недалеко от села Вербка. После того, как полиция попыталась остановить микроавтобус, люди с лопатами, ломами, топорами и ножом напали на группу оповещения.
В ходе инцидента один из военнослужащих получил травму головы, а два служебных транспортных средства были повреждены.
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Сведения в Единый реестр досудебных расследований были внесены по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины, то есть насилие в отношении должностного лица. Санкция предусматривает лишение или ограничение свободы на срок до 5 лет.
Напомним, 5 мая Волынский ТЦК и СП сообщили о задержании должностного лица одного из районных военкоматов по подозрению в коррупции.
Также "Фокус" сообщал, что правоохранительные органы предъявили подозрения трем должностным лицам Ужгородского районного ТЦК после выявления фактов незаконного удержания и жестокого обращения с мобилизованными.