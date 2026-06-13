Били лопатами: Гончаренко вніс заставу за нападників на ТЦК на Волині (відео)

Нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко вніс заставу за двох чоловіків, які відбивалися від військовослужбовців ТЦК на Волині. Чоловіків цей час тримали у СІЗО.

За Петра Смирнова та Марка Кузуба була внесена застава. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який оприлюднив платіжки, що підтверджують внесок.

За обох чоловіків було сплачено по 29 952 грн та по 299,52 грн комісії. Тобто, загальна сума, яку обранець вніс за підозрюваних, становить 60 503 грн.

Застава за Петра Смирнова Фото: Telegram Олексія Гончаренка

Застава за Марка Кузуба Фото: Telegram Олексія Гончаренка

Він нагадав, що ці люди лопатами відбились від військових ТЦК, які, за його словами, увірвались на приватну територію і начебто намагались їх викрасти під час проведення мобілізаційних заходів.

"Ця історія буде під моїм контролем", — пообіцяв нардеп.

Сутичка з військовослужбовцями ТЦК на Волині

Сутичка між цивільними громадянами та військовими ТЦК сталася 9 червня, неподалік села Вербка. Після того, як поліція намагалася зупинити мікроавтобус, люди із лопатами, ломами, сокирами та ножем напали на групу оповіщення.

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Під час події один із військовослужбовців отримав травму голови, а два службові транспортні засоби було пошкоджено.

За фактом інциденту було розпочато кримінальне провадження. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України, тобто насильство щодо службової особи. Санкція передбачає позбавлення або обмеження волі до 5 років.

Нагадаємо, 5 травня Волинський ТЦК та СП повідомив про затримання посадовця одного з районних військкоматів за підозрою в корупції.

Також Фокус писав, що правоохоронці оголосили підозри трьом посадовцям Ужгородського районного ТЦК після виявлення фактів незаконного утримання та жорстокого поводження з мобілізованими.