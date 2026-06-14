У Києві сталася масова сутичка між ТЦК та місцевими мешканцями, — соцмережі (відео)

Пізно увечері 14 червня на Троєщині у столиці спалахнув масовий конфлікт між цивільними та військовослужбовцями ТЦК. Люди частково перекрили дорогу.

Попередньо, конфлікт розпочався зі спроби мобілізації чоловіка. Про інцидент повідомили у місцевих Telegram-каналах.

"На Бальзака масова сутичка з ТЦК. Попередньо, поліція використала газ проти натовпу", — пишуть у київських пабліках.

На місці також працює поліція. Щонайменше кілька патрульних автомобілів прибули на місце інциденту.

На кадрах, які поширюють у мережі, працівники правоохоронних органів намагаються стримати натовп та забезпечити проїзд автомобілів. Однак люди частково блокують рух.

Журналіст Андрій Смолій зазначив, що цивільних на місці багато. До натовпу також приєдналися ще люди, які кричать "Ганьба".

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"Все почалось із затримання чоловіка. Зібрався великий натовп. Дуже багато поліції. Людей стає все більше. Кричать "Ганьба", — повідомив журналіст.

Варто зауважити, що інформація на момент публікації потребує підтвердження. Будь-яких офіційних коментарів з приводу інциденту з боку поліції або місцевого ТЦК не надходило.

Нагадаємо, 13 червня нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що вніс заставу за нападників на ТЦК на Волині. За кілька днів перед цим біля села Вербка у Волинській області люди з лопатами, ломами та ножем напали на групу оповіщення.

Раніше омбудсман виявив порушення у Тернопільському ТЦК: людей з інвалідністю, психічними розладами та серйозними проблемами зі здоров’ям незаконно утримували.