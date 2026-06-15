В полиции прокомментировали массовую стычку с толпой в Киеве: что произошло

В Деснянском районе Киева патрульные задержали водителя Nissan, который не выполнил требование остановиться, пытался скрыться по тротуару и создавал опасность для окружающих. В ходе проверки выяснилось, что этот мужчина числится лицом, нарушающим мобилизационное законодательство.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.

По данным правоохранительных органов, во время патрулирования инспекторы заметили автомобиль Nissan, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Кроме того, номерные знаки автомобиля были заклеены, что делало его идентификацию невозможной.

На законное требование полицейских остановиться мужчина не отреагировал. Вместо этого он попытался скрыться, выехав на тротуар и продолжив движение по нему. Патрульные вызвали подкрепление и заблокировали автомобиль.

Мужчину задержали с применением наручников в соответствии с законом. Во время процессуальных действий к месту происшествия подошла группа людей, которая, по данным полиции, пыталась помешать работе правоохранителей. В частности, они применили в отношении инспекторов слезоточивые средства и повредили служебный автомобиль.

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Сообщение полиции Фото: Патрульна поліція Києва

Для отражения группового нападения патрульные применили физическую силу и специальные средства со слезоточивыми и раздражающими веществами. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

В отношении водителя вынесли постановление за нарушение требований об использовании номерных знаков, составили протокол за невыполнение законного требования полицейского об остановке и оформили протокол задержания.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье об угрозе или насилии в отношении сотрудника правоохранительного органа. После проверки данных правонарушителя его доставили в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Досудебное расследование продолжается.

Подробности столкновения в Киеве

Поздно вечером 14 июня на улице Оноре де Бальзака в Деснянском районе Киева произошел конфликт с участием гражданских лиц, представителей ТЦК и правоохранителей. Видео инцидента распространили местные Telegram-каналы, которые сообщали, что стычка якобы началась после задержания мужчины.

Очевидцы и журналисты сообщали о большом скоплении людей на месте происшествия, частичной перекрытии дороги и криках "Позор!". Также в соцсетях утверждали, что полиция могла применить слезоточивый газ для сдерживания людей.

Напомним, 13 июня народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что внес залог за мужчин, подозреваемых в нападении на сотрудников ТЦК на Волыни. Инцидент произошел несколькими днями ранее вблизи села Вербка, где группа людей, по данным следствия, напала на членов группы оповещения, используя лопаты, лом и нож.