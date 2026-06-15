У поліції прокоментували масову сутичку з натовпом у Києві: що сталося

У Деснянському районі Києва патрульні затримали водія Nissan, який не виконав вимогу про зупинку, намагався втекти тротуаром та створював небезпеку для оточуючих. Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік вважається особою, яка порушує мобілізаційне законодавство.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

За даними правоохоронців, під час патрулювання інспектори помітили автомобіль Nissan, водій якого порушив правила дорожнього руху. Крім того, номерні знаки автомобіля були заклеєні, що унеможливлювало його ідентифікацію.

На законну вимогу поліцейських зупинитися чоловік не відреагував. Натомість він спробував утекти, виїхавши на тротуар і продовживши рух ним. Патрульні викликали підкріплення та заблокували автомобіль.

Чоловіка затримали із застосуванням кайданків відповідно до закону. Під час процесуальних дій до місця події підійшла група людей, яка, за даними поліції, намагалася перешкодити роботі правоохоронців. Зокрема, вони застосували щодо інспекторів засоби сльозогінної дії та пошкодили службовий автомобіль.

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Допис поліції Фото: Патрульна поліція Києва

Для відбиття групового нападу патрульні застосували фізичну силу та спеціальні засоби зі сльозогінними й дратівними речовинами. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

На водія винесли постанову за порушення вимог щодо використання номерних знаків, склали протокол за невиконання законної вимоги поліцейського про зупинку та оформили протокол затримання.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Після перевірки даних правопорушника його доставили до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Досудове розслідування триває.

Деталі сутички у Києві

Пізно ввечері 14 червня на вулиці Оноре де Бальзака в Деснянському районі Києва стався конфлікт за участю цивільних, представників ТЦК та правоохоронців. Відео інциденту поширили місцеві Telegram-канали, які повідомляли, що сутичка нібито почалася після затримання чоловіка.

Очевидці та журналісти заявляли про великий натовп на місці події, часткове перекриття дороги та вигуки "Ганьба". Також у соцмережах стверджували, що поліція могла застосувати сльозогінний газ для стримування людей.

Нагадаємо, 13 червня народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що вніс заставу за чоловіків, яких підозрюють у нападі на працівників ТЦК на Волині. Інцидент стався кількома днями раніше поблизу села Вербка, де група людей, за даними слідства, атакувала членів групи оповіщення, використовуючи лопати, лом та ніж.