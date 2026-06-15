Не только штраф: украинцев предупредили о рисках, связанных с просроченным паспортом

В 2026 году штраф за просроченный паспорт в Украине останется минимальным — от предупреждения до 51 гривны за повторное нарушение. В то же время недействительный паспорт может вызвать проблемы с банковскими услугами, оформлением документов, трудоустройством и пересечением границы.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины № 1202 от 21 октября 2022 года и в разъяснении Государственной миграционной службы Украины относительно действия паспортных документов во время военного положения.

Статья 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает предупреждение за первое нарушение и штраф в размере от 17 до 51 гривны за повторное нарушение в течение года.

Недействительный паспорт — это не только документ с истекшим сроком действия. Для паспортов-книжек причиной недействительности может стать не вклеенная фотография после достижения 25 или 45 лет. ID-карты теряют силу после истечения установленного срока действия — четырех лет для лиц до 18 лет и десяти лет после достижения совершеннолетия.

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В то же время в период военного положения действуют особые правила. Паспорта, срок действия которых истек после 24 февраля 2022 года, а также паспортные книжки без обновленной фотографии остаются действительными до окончания военного положения и еще в течение 30 дней после его отмены.

В материале отмечается, что наибольшие проблемы на границе из-за паспорта могут возникнуть у владельцев просроченных загранпаспортов. Также использование недействительного паспорта может стать причиной отказа в открытии банковского счета, совершении нотариальных действий, оформлении наследства или получении отдельных государственных услуг.

К группе риска относятся владельцы паспортов-книжек, которые не вклеили фотографию в 25 или 45 лет, люди с ID-картами, срок действия которых уже истек, а также граждане, находящиеся за границей. После завершения военного положения у них будет ограниченное время для обновления документов.

По состоянию на июнь 2026 года военное положение продлено до 2 августа 2026 года, поэтому льготный режим в отношении действия таких документов пока остается в силе. Однако после его окончания владельцам документов придётся привести их в соответствие с требованиями законодательства.

Напомним, с 1 июня в центрах ГП "Документ" в Польше и Италии изменились правила записи на паспортные услуги. Для регистрации в электронной очереди теперь необходимо пройти верификацию через "Дія.Підпис", а в паспортном сервисе в Милане прием осуществляется только по предварительной записи.

Ранее глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Украина работает над упрощением оформления паспортных документов для граждан за рубежом. По его словам, сроки доставки паспортов уже сократили, а процедуры постепенно упрощают и переводят в более автоматизированный формат. В министерстве также работают над решением проблемы очередей, с которой часто сталкиваются украинцы за пределами страны.