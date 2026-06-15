Не лише штраф: українців попередили про ризики через прострочений паспорт

У 2026 році штраф за прострочений паспорт в Україні залишається мінімальним — від попередження до 51 гривні за повторне порушення. Водночас недійсний паспорт може спричинити проблеми з банківськими послугами, оформленням документів, працевлаштуванням і перетином кордону.

Про це відомо з постанови Кабінету Міністрів України №1202 від 21 жовтня 2022 року та роз'яснення Державної міграційної служби України щодо дії паспортних документів під час воєнного стану.

Стаття 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає попередження за перше порушення та штраф від 17 до 51 гривні за повторне протягом року.

Недійсний паспорт — це не лише документ із завершеним терміном дії. Для паспортів-книжечок причиною недійсності може стати невклеєна фотографія після досягнення 25 або 45 років. ID-картки втрачають чинність після завершення встановленого строку дії — чотирьох років для осіб до 18 років і десяти років після повноліття.

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Водночас під час воєнного стану діють спеціальні правила. Паспорти, термін дії яких закінчився після 24 лютого 2022 року, а також паспортні книжечки без оновленої фотографії, залишаються дійсними до завершення воєнного стану та ще 30 днів після його скасування.

У матеріалі наголошується, що найбільші проблеми на кордоні через паспорт можуть виникнути у власників прострочених закордонних паспортів. Також використання недійсного паспорта може стати причиною відмови у відкритті банківського рахунку, проведенні нотаріальних дій, оформленні спадщини або отриманні окремих державних послуг.

До групи ризику належать власники паспортів-книжечок, які не вклеїли фото у 25 або 45 років, люди з ID-картками, термін дії яких уже сплив, а також громадяни, які перебувають за кордоном. Після завершення воєнного стану вони матимуть обмежений час для оновлення документів.

Станом на червень 2026 року воєнний стан продовжено до 2 серпня 2026 року, тому пільговий режим щодо дії таких документів поки залишається чинним. Однак після його завершення власникам документів доведеться привести їх у відповідність до вимог законодавства.

Нагадаємо, з 1 червня в центрах ДП “Документ” у Польщі та Італії змінили правила запису на паспортні послуги. Для реєстрації в електронній черзі тепер потрібно проходити верифікацію через Дія.Підпис, а в паспортному сервісі в Мілані прийом здійснюється лише за попереднім записом.

Раніше глава МЗС Андрій Сибіга повідомляв, що Україна працює над спрощенням оформлення паспортних документів для громадян за кордоном. За його словами, строки доставки паспортів уже скоротили, а процедури поступово спрощують і переводять у більш автоматизований формат. У міністерстві також працюють над вирішенням проблеми черг, з якою часто стикаються українці за межами країни.