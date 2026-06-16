Запрещал Евромайдан: судья из Одессы получает почти 3 млн грн пенсии в год, — Опендатабот

Бывший судья Пятого апелляционного административного суда, расположенного в Одессе, Степан Домусчи указал в декларации пенсию в размере 2,7 миллиона гривен в год.

Таким образом, бывший судья получает более 226 тысяч гривен ежемесячно, подсчитали аналитики платформы OpenDataBot.

По этому показателю среди коллег-судей Степан Домусчи занял третье место, уступив Виктору Школярову — судье Верховного суда Украины, который в прошлом году ушел в отставку и получает пенсию в размере 3 миллионов гривен в год, и судье Верховного суда Украины Татьяне Жайворонок с пенсией 2,85 миллиона гривен в год или 237,6 тысячи гривен в месяц. Судья также ушла в отставку в прошлом году по собственному желанию. Степан Домусчи ушел с должности в декабре 2025 года, проработав в судах 21 год.

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В сентябре 2024 года Степан Домусчи был избран председателем суда, в котором он работал, вместо Александра Джабурии. Теперь судьи должны избрать нового председателя. 26 декабря 2024 года Степан Домусчи обнародовал сообщение о существенных изменениях в его имущественном положении. Согласно декларации, за декабрь 2024 года он получил заработную плату в размере 263 614 гривен от Пятого апелляционного административного суда.

Ранее судья указал в декларации 3 миллиона 10,3 тысячи гривен заработной платы, 209,3 тысячи гривен пенсии и возмещение расходов на проезд в Киев для участия в круглом столе в размере 3 668 гривен. Его жена получила пенсию в размере 32,6 тысячи гривен и более 1 200 гривен процентов с банковского вклада.

Наличными у судьи имеется 600 тысяч гривен, а также на банковских счетах — 325 852 гривны. Степан Домусчи владеет автомобилем Mitsubishi Eclipse Cross 2009 года выпуска, а его жена — автомобилем BMW 320i 2015 года.

В их собственности находятся земельный участок площадью 1 гектар в селе Лиманка Одесского района, дом площадью 299,5 квадратных метров там же, а также квартира в Одессе площадью 43,4 квадратных метра, принадлежащая супруге судьи. Кроме того, она владеет половиной квартиры в Одессе площадью 80,5 квадратных метров.

Как пишет "Думская", 23 декабря 2013 года коллегия апелляционного административного суда под председательством Домусчи оставила в силе решение суда первой инстанции о запрете массовых акций, которым обосновали ноябрьский разгром палаточного лагеря одесского Евромайдана возле Дюка.

Напомним, в начале июня следователи выяснили, какие народные депутаты и фракции являются самыми богатыми.

Издание "Фокус" также сообщало, что за прошлый год десять народных депутатов приобрели автомобилей на сумму 100 миллионов.