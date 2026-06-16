Забороняв Євромайдан: суддя з Одеси отримує майже 3 млн грн пенсії на рік, — Опендатабот

Колишній суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду, який працює в Одесі, Степан Домусчі задекларував пенсію 2,7 мільйона гривень на рік.

Таким чином екссуддя отримує понад 226 тисяч гривень щомісяця, підрахували аналітики платформи Опендатабот.

За цим показником серед колег-суддів Степан Домусчі посів третє місце поступившись Віктору Школярову — судді Верховного суду України, який торік пішов у відставку й отримує пенсію в 3 мільйони гривень на рік, та судді Верховного суду України Тетяні Жайворонок із пенсією 2,85 мільйона гривень на рік або 237,6 тисячі гривень на місяць. Суддя так само пішла у відставку торік за власним бажанням. Степан Домусчі пішов з посади у грудні 2025 року проробивши у судах 21 рік.

Степана Домусчі у вересні 2024 року було обрано головою суду, в якому він працював, замість Олександра Джабурії. Тепер судді мають обрати нового голову. 26 грудня 2024 року Степан Домусчі оприлюднив повідомлення про суттєві зміни в його майновому стані. Згідно з декларацією, за грудень 2024 року він отримав заробітну плату в розмірі 263 614 гривень від П'ятого апеляційного адміністративного суду.

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Раніше суддя декларував 3 мільйони 10,3 тисячі гривень зарплати, 209,3 тисячі гривень пенсії та відшкодування витрат на проїзд до Києва для участі у круглому столі в розмірі 3 668 гривень. Його дружина одержала пенсію у розмірі 32,6 тисячі гривень і понад 1 200 гривень відсотків з банківського вкладу.

У готівці суддя має 600 тисяч гривень, а також на рахунках у банках — 325 852 гривні. Степан Домусчі володіє автомобілем Mitsubishi Eclipse Cross 2009 року випуску, а його дружина — автомобілем BMW 320i 2015 року.

У їхній власності знаходяться земельна ділянка площею 1 гектар у селі Лиманка Одеського району, будинок на 299,5 квадратних метрів там же, а також квартира в Одесі площею 43,4 квадратного метра, яка належить дружині судді. Окрім того, вона володіє половиною квартири в Одесі площею 80,5 квадратних метрів.

Як пише "Думська", 23 грудня 2013 року колегія апеляційного адмінсуду під головуванням Домусчі залишила в силі рішення першої інстанції про заборону масових акцій, яким обґрунтували листопадовий розгром наметового табору одеського Євромайдану біля Дюка.

Нагадаємо, на початку червня розслідувачі встановили, які нардепи і фракції найбагатші.

Фокус також писав про те, що десять нардепів накупили автівок на 100 мільйонів за минулий рік.