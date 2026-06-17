Климатический удар по Европе: синоптики предупредили о жаре до 43 градусов

В странах Южной и Юго-Западной Европы в ближайшие дни температура воздуха может достигнуть 43 °C. Синоптики прогнозируют продолжительную волну жары, которая продлится как минимум до конца июня.

Об этом сообщили на портале DobraPogoda24.pl.

Согласно прогнозам, изменения погоды связаны с формированием мощного антициклона и так называемого "теплового купола", который будет удерживать над регионом горячий тропический воздух.

Самые высокие температуры ожидаются на юге и юго-востоке Португалии, в южных, юго-западных и северо-восточных районах Испании, а также в некоторых частях Франции и Италии. В этих регионах столбики термометров часто будут показывать от 35 до 43 °C.

Уже сейчас самыми жаркими регионами Европы остаются Италия и Испания. За последние сутки в итальянской Катании зафиксировали 37 °C, а в испанской Мурсии — 36,3 °C. По прогнозам, в ближайшее время станет ещё жарче.

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Синоптики отмечают, что продолжительная жара может представлять опасность для людей, работающих под открытым небом. Температура в прогнозах измеряется в тени на высоте двух метров, поэтому под прямыми солнечными лучами, особенно в городах, воздух может быть еще на 10–20 градусов теплее.

Кроме того, жара усугубит проблемы, связанные с засухой, и повысит риск возникновения пожаров. В некоторых районах Западной, Южной и Юго-Западной Европы температура будет на 8–16 градусов выше климатической нормы.

Часть этой тепловой волны также затронет Польшу. Примерно с 19 по 22 июня температура там может подняться до 30–36 °C, однако жара будет менее продолжительной, чем в южных регионах континента.

Напомним, 11 июня на Днепр обрушилась сильная непогода. Из-за сильного ливня, шквального ветра и града в Днепропетровской области объявили желтый уровень опасности.

Ранее также сообщалось, что, по прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, после периода летней жары в Украине ожидается заметное похолодание. Уже в ближайшие дни в отдельных регионах ночная температура может снизиться до +7 градусов, а вместе с прохладой придут дожди, грозы и порывистый ветер.