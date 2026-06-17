Кліматичний удар по Європі: синоптики попередили про спеку до 43 градусів

У країнах Південної та Південно-Західної Європи найближчими днями температура повітря може сягнути 43°C. Синоптики прогнозують тривалу хвилю спеки, яка збережеться щонайменше до кінця червня.

Про це повідомили на порталі DobraPogoda24.pl.

За даними прогнозів, зміни погоди пов’язані з формуванням потужного антициклону та так званого “купола тепла”, який утримуватиме над регіоном гаряче тропічне повітря.

Найвищі температури очікуються на півдні та південному сході Португалії, у південних, південно-західних і північно-східних районах Іспанії, а також у частині Франції та Італії. У цих регіонах стовпчики термометрів часто показуватимуть від 35 до 43°C.

Уже зараз найспекотнішими районами Європи залишаються Італія та Іспанія. За останню добу в італійській Катанії зафіксували 37°C, а в іспанській Мурсії — 36,3°C. За прогнозами, найближчим часом стане ще спекотніше.

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Синоптики зазначають, що тривала спека може становити небезпеку для людей, які працюють просто неба. Температура в прогнозах вимірюється в затінку на висоті двох метрів, тому під прямим сонцем, особливо в містах, повітря може бути ще на 10–20 градусів гарячішим.

Крім того, спека посилить проблеми із посухою та підвищить ризик виникнення пожеж. У деяких районах Західної, Південної та Південно-Західної Європи температура буде на 8–16 градусів вищою за кліматичну норму.

Частина цієї хвилі тепла також зачепить Польщу. Орієнтовно з 19 по 22 червня температура там може піднятися до 30–36°C, однак спека буде менш тривалою, ніж у південних регіонах континенту.

Нагадаємо, 11 червня Дніпро накрила потужна негода. Через сильну зливу, шквальний вітер і град у Дніпропетровській області оголосили жовтий рівень небезпеки.

Раніше також повідомлялося, що, за прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, після періоду літньої спеки в Україні очікується помітне похолодання. Уже найближчими днями в окремих регіонах нічна температура може знизитися до +7 градусів, а разом із прохолодою прийдуть дощі, грози та поривчастий вітер.