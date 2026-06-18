Запрет для военных-азартных игроков: правительство ограничивает доступ к азартным играм для ВСУ

Кабинет министров Украины принял постановление, разработанное совместно с Минобороны. Оно запускает внедрение механизма ограничения доступа военнослужащих к азартным играм на период военного положения.

Решение было разработано совместно с Министерством обороны Украины и направлено на снижение рисков игровой зависимости среди военнослужащих и связанных с этим угроз безопасности. В настоящее время ведется техническая подготовка к запуску автоматической проверки через государственные электронные реестры, сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

После внедрения системы при регистрации или авторизации в легальном казино данные пользователя будут автоматически проверяться сразу в двух реестрах — Реестре лиц, которым ограничен доступ к азартным играм, и Реестре военнослужащих, разрабатываемом Минобороны Украины. Обмен данными будет осуществляться через систему электронного взаимодействия "Трембита".

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Если система подтвердит, что человек проходит военную службу, доступ к игре будет заблокирован.

В то же время организаторы азартных игр будут получать лишь информацию о наличии ограничения доступа к азартным играм, без указания оснований для его применения. В Министерстве цифровой трансформации подчеркивают, что механизм будет работать без лишней бюрократии.

"Это постановление создает основу для дополнительного механизма защиты военнослужащих и является частью нашей системной работы в сфере ответственной игры. Важно, что решение будет действовать автоматически, без лишней бюрократии и без раскрытия информации о военном статусе человека", — сказала Наталья Деникеева, заместитель министра цифровой трансформации Украины.

В министерстве отметили, что введение ограничений для военнослужащих — это лишь часть его комплексной работы с PlayCity. Также там обещают противодействовать нелегальным онлайн-казино, работающим вне государственного контроля и игнорирующим требования законодательства. К этому процессу привлечены СНБО Украины, Национальный банк Украины, НКЭК, Госспецсвязь и правоохранительные органы.

Отдельное направление работы — очистка инфополя от незаконной рекламы азартных игр.

Напомним, когда в Вооруженных силах Украины обнаружили проблему увлечения солдат азартными играми, выяснилось, что в онлайн-казино проигрываются заработанные "боевые", и нередко военные влезают в долги. Тогда "Фокус" провел тщательное расследование.

Кроме того, мы рассказывали, почему запрет на азартные игры для военнослужащих не действует.