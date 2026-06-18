Бан для військових-лудоманів: уряд закриває доступ до азартних ігор для ЗСУ

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яку розробив разом із Міноборони. Вона запускає впровадження механізму обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану.

Рішення було напрацьоване спільно з Міністерством оборони України та має на меті зменшити ризики ігрової залежності серед військових і пов’язані з цим безпекові загрози. Наразі триває технічна підготовка до запуску автоматичної перевірки через державні електронні реєстри, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Після впровадження системи під час реєстрації або авторизації в легальному казино дані користувача автоматично перевірятимуться одразу у двох реєстрах – Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, та Реєстрі військовослужбовців, який розробляє Міноборони України. Обмін даними забезпечуватиметься через систему електронної взаємодії "Трембіта".

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Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано.

Водночас організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування. У Міністерстві цифрової трансформації наголошують, що механізм працюватиме без додаткової бюрократії.

"Ця постанова створює основу для додаткового механізму захисту для військовослужбовців і є частиною нашої системної роботи у сфері відповідальної гри. Важливо, що рішення працюватиме автоматично, без зайвої бюрократії та без розкриття інформації про військовий статус людини", — cказала Наталя Денікеєва, заступниця Міністра цифрової трансформації України.

У Міністерстві зазначили, що запровадження обмежень для військовослужбовців — це лише частина його комплексної роботи із PlayCity. Також там обіцяють протидіяти нелегальним онлайн-казино, що працюють поза державним контролем та ігнорують вимоги законодавства. До цього процесу залучені РНБО України, Національний банк України, НКЕК, Держспецзв’язку та правоохоронні органи.

Окремий напрям роботи — очищення інфополя від незаконної реклами азартних ігор.

Нагадаємо, коли у Збройних силах України виявили проблему захоплення солдатами азартними іграми, то з'ясувалось, що в онлайн-казино програються зароблені "бойові", нерідко військові потрапляють у борги. Тоді Фокус провів ретельне розслідування.

Також ми розповідали, чому заборона азартних ігор для військових не діє.