Приходится объезжать: польская таможня уже 2 месяца блокирует автомобили "Укрпочты", — Смилянский

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский объяснил, почему президент Владимир Зеленский отправил польский орден через другую службу.

По словам Смилянского, польская таможня уже в течение двух месяцев блокирует автомобили "Укрпочты". Из-за этого компании приходится перенаправлять транзитные потоки через другие страны — Венгрию и Словакию. Об этом Игорь Смилянский рассказал вечером 20 июня на своей странице в Facebook.

"Последние два месяца автомобили "Укрпочты" задерживаются польской таможней, и мы вынуждены объезжать Польшу через Венгрию и Словакию (там к нам нет претензий) и, по сути, перенаправили все свои транзитные потоки в обход Польши", — говорится в сообщении генерального директора компании.

Однако, несмотря на трудности, клиенты не испытывают неудобств, поскольку компания позаботилась об альтернативных транзитных маршрутах, заверил Смилянский.

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Пост Игоря Смилянского о задержании автомобиля "Укрпочты" на польской таможне

Кроме того, Игорь Смилянский высказал предположение, что могут быть и другие причины, по которым президент выбрал именно "Новую почту" для возврата ордена Белого Орла Польши.

"Но у меня есть три версии. Первая. Национальные цвета Польши — бело-красные, как у НП. Поэтому, возможно, решили, что государственную награду нужно возвращать в соответствующих цветах", — отметил чиновник.

Еще одной вероятной причиной Смилянский назвал то, что в Офисе президента знают, что пересылка государственных наград через "Укрпочту" строго запрещена законом и правилами. "Новая почта" же является экспресс-оператором, а не почтой, пояснил он.

Кроме того, Смилянский добавил, что доставка "Укрпочты" по территории Польши осуществляется через Poczta Polska. В связи с этим возникли сомнения в том, что посылка будет доставлена, поскольку на польской таможне возникли вышеупомянутые трудности.

Напомним, 20 июня Владимир Зеленский отправил орден Белого Орла "Новой почтой", чтобы вернуть Каролю Навроцкому государственную награду.

После этого украинцы завалили интернет мемами о том, что Зеленский отправил польский орден через "Новую почту".