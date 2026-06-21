Доводиться об'їжджати: польська митниця вже 2 місяці блокує автівки "Укрпошти", — Смілянський

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський пояснив, чому президент Володимир Зеленський відправив польський орден через іншу службу.

За словами Смілянського, польська митниця вже упродовж двох місяців блокує автомобілі "Укрпошти". Через це компанії доводиться переспрямовувати транзитні потоки через інші країни — Угорщину та Словаччину. Про це Ігор Смілянський розповів увечері 20 червня на своїй сторінці у Facebook.

"Останні два місяці автівки Укрпошти блокуються польською митницею, і ми змушені об’їжджати Польщу через Угорщину та Словаччину (там питань до нас немає) і, по суті, перенаправили всі свої транзитні потоки в обхід Польщі", — йдеться у повідомленні гендиректора компанії.

Однак, попри труднощі, клієнти не відчувають незручностей, оскільки компанія подбала про альтернативні транзитні шляхи, запевнив Смілянський.

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Допис Ігоря Смілянського про блокування авто "Укрпошти" на польській митниці

Також Ігор Смілянський припустив, що можуть бути інші причини на те, чому президент обрав для повернення ордена Білого Орла Польщі саме "Нову пошту".

"Але в мене є три версії. Перша. Національні кольори Польщі — біло-червоні, як у НП. Тож, можливо, вирішили, що державну нагороду треба повертати у відповідних кольорах", — зазначив посадовець.

Іншою ймовірною причиною Смілянський назвав те, що в Офісі президента знають, що пересилання державних нагород "Укрпоштою" суворо заборонене законом і правилами. "Нова пошта" ж є експрес-оператором, а не поштою, пояснив він.

Також Смілянський додав, що доставка "Укрпошти" територією Польщі відбувається через Poczta Polska. Через це виникли сумніви, що посилка буде доставленою, оскільки на польській митниці виникли вищезгадані труднощі.

Нагадаємо, 20 червня Володимир Зеленський відправив орден Білого Орла "Новою поштою", щоб повернути Каролю Навроцькому державну нагороду.

Українці після цього вибухнули мемами про відправлення Зеленським польського ордена "Новою поштою".