Европу накрыла волна экстремальной жары: дойдет ли она до Украины

В Западной Европе ожидается волна жары, которая охватит большинство стран, в частности Францию, Испанию и даже Великобританию. В Украине температура будет держаться на уровне +30, а также прогнозируются сильные грозы.

На этой неделе большинство стран Западной Европы окажутся под воздействием мощной волны жары, которая местами поднимет температуру воздуха до более чем +40 градусов. Над Западной Европой сформируется мощный "тепловой купол", и синоптики предупреждают, что в Великобритании может быть зафиксирован самый жаркий день июня за всю историю наблюдений. Жара вызвана антициклоном из Африки. Фокус собрал всю известную информацию о том, как жара в Европе повлияет на погоду в Украине.

Жара в Европе

Жаркая воздушная масса постепенно охватит почти всю Европу, за исключением скандинавских стран. Уже сейчас поступают сообщения об экстремальной жаре и о смертельных случаях, вызванных ею. Дети гибнут, запертые в машинах, взрослые — тонут в водоемах при попытках охладиться и в собственных домах. Только во Франции погибли 18 человек.

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Жара в Европе бьет рекорды

Франция отключила реактор на атомной электростанции под Тулузой из-за того, что вода, предназначенная для его охлаждения, поступала из реки Гаронна, температура которой превысила безопасный уровень в +28 градусов.

Власти Парижа предупредили жителей о необходимости воздержаться от поездок. "Транспортная сеть испытывает серьезную нагрузку в периоды сильной жары… железные дороги не выдерживают температуры выше 50 градусов", — заявила журналистам глава региона Иль-де-Франс, Большого Парижа, Валери Пекресс. Во Франции из-за аномальной жары запретили употребление алкоголя на части мероприятий национального музыкального фестиваля Fête de la Musique. В 35 департаментах страны объявили наивысший уровень опасности, а температура может достичь 41 градуса.

Европу накрыл "тепловой купол" Фото: Соцсети

В Германии, где температура уже достигла +38 градусов, метеорологическая служба DWD предупредила о сильных грозах в восточных регионах, включая Берлин, где ливни сорвали Открытый чемпионат Берлина из-за сильного дождя и порывистого ветра. Болельщиков, которые ждали финала одиночного разряда теннисного турнира между Джессикой Пегулой из США и Линдой Носковой из Чехии, эвакуировали.

В Украине ожидается умеренно тёплая погода

На неделе с 22 по 28 июня в большинстве регионов Украины прогнозировали +25…+29 градусов, местами — до +30 °C. Также возможны кратковременные дожди с грозами. Синоптик Наталья Диденко заверила, что экстремальных погодных явлений в Украине пока не будет.

"Давайте в очередной раз оценим наш замечательный украинский климат: сильная западная жара нам не грозит", — сообщила Диденко.

В Киеве температура воздуха достигнет около +30 °C, возможны дожди и грозы.

23–25 июня через территорию Украины с севера на юг будет медленно продвигаться атмосферный фронт, который будет находиться в поле повышенного давления, поэтому его активность будет различаться на разных участках и вызывать типичные для лета кратковременные дожди.

"Прогнозируем летнюю тёплую погоду: в большинстве областей будут приятно теплые ночи и жаркие дни", — сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

В ООН предупредили, что в течение следующих пяти лет, вероятно, будут побиты новые температурные рекорды.

Акшай Деорас, старший научный сотрудник Национального центра атмосферных наук при Университете Рединга в Англии, заявил, что причина ряда температурных рекордов понятна.

"Изменение климата, вызванное деятельностью человека, стало катализатором этого явления, наполнив атмосферу дополнительным теплом и сделав экстремальные температуры гораздо более интенсивными, чем они были в прошлом", — сказал он.

Согласно исследованию Allianz Trade, ни одна из крупных европейских экономик не готова в полной мере к экономическим последствиям экстремальной жары.

Напомним, что из-за жары на пляжи Одессы, Киева и других регионов Украины хлынул поток отдыхающих. При этом не все места для купания имеют официальное разрешение.

Ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит сообщал, что июнь в Украине будет тёплым, но с большим количеством осадков.