Європу накрила хвиля екстремальної спеки: чи дійде вона до України

У Західній Європі очікується хвиля спеки, яка охопить більшість країн, зокрема Францію, Іспанію та навіть Велику Британію. В Україні температура триматиметься на рівні +30, а прогнозують сильні грози.

Цього тижня більшість країн Західної Європи опиняться під впливом потужної хвилі спеки, яка місцями підніме температуру повітря до понад +40 градусів. Над Західною Європою сформується потужний "тепловий купол" і синоптики попереджають, що у Великій Британії може бути зафіксований найспекотніший день червня за всю історію спостережень. Спеку спричинив антициклон з Африки. Фокус зібрав все, що відомо про те, як спека у Європі вплине на погоду в Україні.

Спека у Європі

Спекотна повітряна маса поступово охопить майже всю Європу, за винятком скандинавських країн. Вже зараз повідомляється про екстремальну спеку та про смерті, яка вона спричинила. Діти гинуть, зачинені у машинах, дорослі – тонуть у водоймах при спробах охолодитись та у власних будинках. Тільки у Франції загинули 18 осіб.

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Спека в Європі б'є рекорди

Франція відключила реактор на атомній електростанції під Тулузою через те, що вода, яка мала його охолоджувати, поступала з річки Гаронна, яка нагрілась вище за безпечний рівень у +28 градусів.

Влада Парижу попередила людей про необхідність утриматися від поїздок. "Транспортна мережа зазнає серйозного навантаження в періоди сильної спеки… залізниці не витримують температури вище 50 градусів", — заявила журналістам голова регіону Іль-де-Франс, Великого Парижа, Валері Пекресс. У Франції через аномальну спеку заборонили вживання алкоголю на частині заходів національного музичного фестивалю Fête de la Musique. У 35 департаментах країни оголосили найвищий рівень небезпеки, а температура може сягнути 41 градусів.

Європу накрив "тепловий купол" Фото: Соцмережi

У Німеччині, де температура вже досягла +38 градусів, метеорологічна служба DWD попередила про сильні грози у східних регіонах, включаючи Берлін, де зливи зірвали Відкритий чемпіонат Берліна через сильний дощ і поривчастий вітер. Вболівальників, які чекали фіналу одиночного розряду тенісного турніру між Джесікою Пегулою зі США та Ліндою Носковою з Чехії, евакуювали.

В Україні очікують помірну теплу погоду

На тиждень 22-28 червня у більшості регіонів України прогнозували +25…+29 градусів, місцями – до +30°C. Також можливі короткочасні дощі з грозами. Синоптикиня Наталка Діденко заспокоїла, що екстремальної поки не буде в Україні.

"Вчергове цінуймо наш чудовий український клімат, люта західна спека нам не загрожує", — повідомила Діденко.

У Києві температура повітря сягатиме близько +30°C, можливі дощі та грози.

23-25 червня через територію Україні з півночі на південь повільно переміщуватиметься атмосферний фронт, який лежатиме в полі підвищеного тиску, тому матиме різну активність на різних ділянках і спричинятиме типові літні короткочасні дощі.

"Прогнозуємо по-літньому теплу погоду: у більшості областей приємно теплі ночі та жаркі дні", — повідомили у Українському гідрометеорологічному центрі.

В ООН попередили, що протягом наступних п'яти років, ймовірно, буде побито нові температурні рекорди.

Акшай Деорас, старший науковий співробітник Національного центру атмосферних наук при Університеті Редінга в Англії, заявив, що причина низки температурних рекордів зрозуміла.

"Зміна клімату, викликана діяльністю людини, стала каталізатором цієї події, наповнивши атмосферу додатковим теплом і зробивши екстремальні температури набагато інтенсивнішими, ніж вони були в минулому", — сказав він.

Згідно з дослідженням Allianz Trade, жодна велика європейська економіка не готова повною мірою до економічних наслідків екстремальної спеки.

Нагадаємо, спека спричинила наплив відпочивальників на пляжі Одеси, Києва та інших регіонів України. Водночас не всі місця для купання мають офіційний дозвіл.

Раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт повідомляв, що червень в Україні буде теплим, але з великою кількістю опадів.