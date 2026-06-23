На выпускном в Тернопольской области прозвучала русская речь: какова реакция сети и властей (видео)

Участники выпускного праздника в городке Копычинцы Тернопольской области услышали несколько русских слов в композиции, под которую танцевали выпускники, сообщили СМИ. Видео вызвало тысячу комментариев в сети — как положительных, так и отрицательных. Кроме того, последовала реакция местного департамента образования и местных властей.

Мелодия, вызвавшая вопросы у участников выпускного вечера, — это песня "Родителям" Монатика, как сообщается в материале СМИ Zaxid.net. На странице Instagram Tenews появилось десятисекундное видео с подписью "Последний вальс под русскую песню, нет слов". На видео видны пары — танцующие дети рядом с матерями или отцами, а тем временем из колонок действительно звучит русская речь. Слышно, как детский голос благодарит родителей за детство и любовь. СМИ пояснило, что трек Монатика — это на самом деле полностью украиноязычная песня, но есть варианты, в которых в конце звучит несколько слов на иностранном языке. Несмотря на такие объяснения, местные власти объявили о служебном расследовании и приняли решение полностью запретить русский язык в публичном пространстве.

Відео дня

На странице, где был опубликован "компрометирующий" трек, указано, что речь идет о композиции исполнителя, который "использует русский язык". Пост набрал более тысячи лайков и несколько десятков комментариев. Среди комментаторов некоторые написали, что это "клевета" в адрес выпускников, за которую кто-то мог получить российские рубли. Другие отметили, что речь действительно идет о песне Монатика, но советовали, что лучше было бы пустить мелодию без слов, чтобы не травмировать людей русским языком. Также высказывались мнения, что это несущественная проблема, поскольку "депутаты наживаются на войне". В других комментариях писали, что авторы зря прицепились к детям и что так поступать не стоит.

Языковые скандалы — комментарий с замечаниями о депутатах и войне Фото: Скриншот

Языковые скандалы — комментарий о ложной информации Фото: Скриншот

Языковые скандалы — подробности

Журналисты Zaxid.net пообщались с представителем отдела образования Копичинецкой общины Степаном Василишиным и получили объяснения о том, что произошло. Выяснилось, что администрация школы не знала, какой именно трек выбрали дети для финального танца с родителями, и поэтому не знала, что там звучит русский язык. Из-за того, что представители сферы образования не проконтролировали все вопросы, им будет вынесен выговор. Кроме того, исполнительный комитет городского совета Копычинец ввел мораторий на использование русского языка в регионе.

Песня, вызвавшая резонанс в обществе, — это композиция Монатика "Родителям", созданная для финала телепроекта "Голос. Дети — 4" в 2017 году. Песня исполнялась вживую на украинском языке, а в конце дети благодарят родителей на русском и украинском языках.

Языковые скандалы — песня Монатика, вызвавшая недовольство слушателей

Языковой омбудсмен Елена Ивановская пока не отреагировала на языковой скандал, возникший из-за использования русских фраз на выпускном вечере в городке с семитысячним населением в Тернопольской области.

Отметим, что в Днепре разразился языковой скандал с учительницей, которая выгнала из класса школьницу из-за замечания по поводу русского языка. СМИ сообщили, что отец школьницы воюет против ВС РФ, поэтому она попросила не говорить по-русски.

Напоминаем, что в мае 2026 года Елена Ивановская высказалась о неврологических последствиях воздействия русского языка на украинцев.