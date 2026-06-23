На випускному святі на Тернопільщині пролунала російська мова: яка реакція мережі та влади (відео)

Учасники випускного свята у містечку Копичинці Тернопільської області почули кілька російських слів у композиції, під яку танцювали випускники, розповіли медіа. Відео викликало тисячу коментарів у мережі — позитивних та негативних. Крім того, з'явилась реакція місцевого департаменту освіти та місцевої влади.

Мелодія, яка викликала питання в учасників випускного вечора, — це пісня "Батькам" Монатика, ідеться у матеріалі медіа Zaxid.net. На сторінці Instagram Tenews з'явилось десятисекундне відео з надписом "Останній вальс під російську пісню, нема слів". На відео бачимо пари — танцюючих дітей поруч з матерями або батьками, а тим часом з колонок справді лунає російська мова. Чути, як дитячий голос дякує батькам за дитинство та любов. Медіа пояснило, що трек Монатика — це насправді повністю україномовна пісня, але є варіанти, у яких в кінці є кілька слів іноземною. Попри такі пояснення, місцева влада оголосила про службове розслідування і прийняли рішення повністю заборонити російську у публічному просторі.

Відео дня

На сторінці, яка опублікувала "компрометуючий" трек, вказано, що ідеться про композицію виконавця, який "використовує російську мову". Допис набрав понад тисячу вдопобайок та кілька десятків коментарів. Серед коментаторів дехто написав, що відбувається "оббріхування" випускників, за яке хтось міг отримати російські рублі. Інші зауважили, що ідеться справді про пісню Монатика, але радили, що краще було б давати мелодію без слів, щоб не травмувати людей російською.Також були думки, що це неважлива проблема, оскільки "депутати наживаються на війні". У інших коментарях писали, що автори навіщось причепились до дітей і що так робити не варто.

Мовні скандали — коментар з зауваженнями про депутатів та війну Фото: Скриншот

Мовні скандали — коментар про неправдиву інформацію Фото: Скриншот

Мовні скандали — деталі

Журналісти Zaxid.net поспілкувались з представником відділу освіти Копичинецької громади Степаном Василишиним та отримали пояснення, що сталось. З'ясувалось, що адміністрація школи не знала, який саме трек обрали діти для фінального танцю з батьками, і тому не знали, що там лунає російська мова. Через те, що представники сфери освіти не проконтролювали усі питання, їм оголосять догану. Крім того, виконавчий комітет міської ради Копичинців запровадив мораторій на використання російської мови у регіоні.

Пісня, яка стурбувала громадськість, — це композиція Монатика "Батькам", створена для фіналу телевізійного проєкту "Голос. Діти — 4" у 2017 році. Пісня виконувалась наживо українською мовою, а в кінці діти говорять подяки батькам російською та українською мовами.

Мовні скандали — пісня Монатика, яка викликала незадоволення слухачів

Мовна омбудсменка Олена Івановська поки не реагувала на мовний скандал, який виник через російські фрази на випускному вечорі у містечку у Тернопільській області.

Зазначимо, у Дніпрі стався мовний скандал з вчителькою, яка вигнала з класу школярку через зауваження щодо російської мови. Медіа розповіли, що у школярки батько воює проти ЗС РФ, тому вона попросила не говорити російською.

Нагадуємо, у травні 2026 року Олена Івановська висловилась про нейрологічні наслідки впливу російської мови на українців.