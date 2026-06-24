Сбой в "Резерв+": отключена часть сервисов с подтверждением статуса

В приложении "Резерв+" временно приостановили работу отдельных сервисов, требующих подтверждения данных об инвалидности через другие государственные системы. В ведомстве пояснили, что будет с уже действующими документами.

"Это сделано для того, чтобы не допустить ошибок при обработке заявлений из-за некорректного ответа реестров социальной сферы", — говорится в официальном Telegram-канале Минобороны Украины.

Какие сервисы "Резерв+" в настоящее время недоступны:

подача заявления на отсрочку по причине инвалидности;

обновление данных об инвалидности в режиме онлайн;

проверка соответствующих данных операторами ТЦК и СП.

В Минобороны подчеркнули, что это не влияет на уже действующие отсрочки и не отменяет право на отсрочку при наличии законных оснований.

"После восстановления стабильного обмена данными услуги вновь станут доступны в "Резерв+". Об этом мы сообщим дополнительно", — отметили в МОУ.

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Напомним, недавно в приложении "Резерв+" у части пользователей начали появляться новые отметки в военно-учетных данных — "ВОС 999. Требует базовой общевойсковой подготовки". "Фокус" объяснил, что означает такой статус и влияет ли он на мобилизацию или бронирование.

Кроме того, в Украине рассматриваются варианты ужесточения ответственности для тех, кто уклоняется от мобилизации. В частности, речь может идти об ограничении доступа к отдельным государственным услугам и правам, а также о новых запретах, например, в сфере нотариальных действий.