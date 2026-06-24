Збій у "Резерв+": вимкнено частину сервісів із підтвердженням статусу

У застосунку "Резерв+" тимчасово призупинили роботу окремих сервісів, які потребують підтвердження даних про інвалідність через інші державні системи. У відомстві пояснили, що буде з вже чинними документами.

"Це зроблено, щоб не допустити помилок в обробці заяв через некоректну відповідь реєстрів соціальної сфери", — сказано на офіційному Telegram Міноборони України.

Які сервіси "Резерв+" зараз недоступні:

подання заяви на відстрочку за підставою інвалідності;

оновлення даних про інвалідність онлайн;

перевірка відповідних даних операторами ТЦК та СП.

У Міноборони підкреслили, що це не впливає на вже чинні відстрочки та не скасовує право на відстрочку за наявності законних підстав.

"Після відновлення стабільного обміну даними послуги знову стануть доступними в "Резерв+". Про це повідомимо додатково", – зазначили в МОУ.

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Нагадаємо, нещодавно у застосунку "Резерв+" у частини користувачів почали з’являтися нові позначки у військово-облікових даних — "ВОС 999. Потребує базової загальновійськової підготовки". Фокус пояснив, що означає такий статус і чи впливає він на мобілізацію або бронювання.

Також в Україні розглядають варіанти посилення відповідальності для тих, хто ухиляється від мобілізації. Зокрема, може йтися про обмеження доступу до окремих державних послуг і прав, а також нові заборони, наприклад у сфері нотаріальних дій.