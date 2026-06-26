Остается непреклонным: Минобразования отказалось снижать минимальный балл для поступления в вузы

В этом году минимальный порог для поступления абитуриентов в украинские высшие учебные заведения не будет снижен со 150 до 130 баллов, как это предлагал уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец.

Правила приемной кампании 2026 года утверждены заранее и не подлежат изменениям в зависимости от ситуации, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

МОН отметило, что полностью понимает сложные условия, в которых выпускники уже пятый год подряд сдают НМТ в условиях полномасштабного вторжения России. Для всех, кто по объективным причинам не смог завершить тестирование, предусмотрена дополнительная сессия.

"Но приемная кампания не может основываться на ситуативных решениях без надлежащего анализа последствий", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что повышенный порог в 150 баллов (даже для поступления на контракт) для отдельных специальностей вводился постепенно.

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В частности, к медицинским специальностям предъявляются высокие требования, связанные непосредственно с качеством подготовки специалистов, от которых в будущем зависят жизнь и здоровье людей. Что касается международных отношений, права или политологии, то в этих сферах государство сознательно поддерживает высокий уровень подготовки, поскольку выпускники будут работать с правами граждан, государственными институтами и представлять Украину на международной арене.

В свою очередь, изменение правил в ходе самой кампании подорвет доверие к конкурсу, тем более что высшие учебные заведения уже утвердили свои правила приема, а электронные системы полностью настроены.

Кроме того, в МОН призвали не путать результаты НМТ и конкурсный балл. Отметка в 150 баллов — это не проходной балл самого тестирования, а минимальное значение уже рассчитанного по формуле конкурсного балла (с учетом весовых коэффициентов), которое позволяет абитуриенту участвовать в отборе, добавило ведомство.

"Министерство образования и науки по-прежнему открыто для диалога со всеми заинтересованными сторонами — и в то же время непоколебимо в том, что правила поступления должны быть предсказуемыми, справедливыми и отвечать долгосрочным интересам страны, а не ситуативной напряженности", — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что в Верховной Раде обсуждается возможность сокращения количества предметов на НМТ с четырёх до трёх.

Фокус также писал о том, что в Одессе школьники сдавали НМТ в течение 12 часов из-за тревог.