Залишається непохитним: Міносвіти відмовилось знижувати мінімальний бал для вступу до ВНЗ

Цього року мінімальний поріг для вступу абітурієнтів до українських вищих навчальних закладів не знижуватимуть зі 150 до 130 балів, як це пропонував Упоноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.

Правила вступної кампанії 2026 року є завчасно затвердженими і не підлягають ситуативним змінам, повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.

МОН зазначило, що повністю розуміє складні умови, у яких випускники вже п’ятий рік поспіль складають НМТ під час повномасштабного вторгнення Росії. Для всіх, хто з об’єктивних причин не зміг завершити тестування, передбачили додаткову сесію.

"Але вступна кампанія не може керуватися ситуативними рішеннями без належного аналізу наслідків", — йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що підвищений поріг у 150 балів (навіть на контракт) для окремих спеціальностей запроваджували поступово.

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Зокрема, на медичні спеціальності високі вимоги пов’язані безпосередньо з якістю підготовки фахівців, від яких у майбутньому залежить життя та здоров’я людей. Щодо міжнародних відносин, права чи політології, то у цих сферах держава свідомо підтримує високий рівень підготовки, оскільки випускники працюватимуть із правами громадян, державними інституціями та представлятимуть Україну на міжнародній арені.

Натомість зміна правил під час самої кампанії порушить довіру до конкурсу, тим паче що заклади вищої освіти вже затвердили власні правила прийому, а електронні системи повністю налаштовані.

Також у МОН закликали не плутати результати НМТ і конкурсний бал. Позначка у 150 балів — це не прохідний бал самого тестування, а мінімальне значення вже розрахованого за формулою конкурсного бала (з урахуванням вагових коефіцієнтів), яке дозволяє абітурієнту брати участь у відборі, додало відомство.

"Міністерство освіти і науки залишається відкритим до діалогу з усіма зацікавленими сторонами — і водночас непохитним у тому, що правила вступу мають бути передбачуваними, справедливими та такими, що служать довгостроковим інтересам країни, а не ситуативно створеній напрузі", — наголосили в пресслужбі.

Нагадаємо, у Верховній Раді обговорюють можливість скорочення кількості предметів на НМТ з чотирьох до трьох.

Фокус також писав про те, що в Одесі школярі 12 годин складали НМТ через тривоги.