"Не заразили": ректор КПИ рассказал, почему молодежь в Украине не хочет становиться физиками и химиками

Украине остро не хватает специалистов по физике и химии, хотя потребность в них существует во многих отраслях — от промышленности до технологий безопасности. В КПИ отмечают, что эти специальности будут играть важную роль в восстановлении страны.

Об этом заявил ректор Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Анатолий Мельниченко в интервью "РБК-Украина".

По его словам, Украине требуется гораздо больше инженеров-химиков, чем готовится в настоящее время. Он отметил, что такие специалисты нужны в различных сферах — от индустрии красоты до строительства.

По словам ректора, аналогичная ситуация наблюдается и с физиками.

"И этого, на мой взгляд, недостаточно для воспроизводства профессии. Недостаточно для того, что требуется в целом", — сказал Мельниченко, комментируя небольшое количество студентов, обучающихся по этому направлению.

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Он добавил, что эта проблема характерна не только для Украины, но и для стран Европы и Великобритании, однако война лишь усугубила её.

Мельниченко считает, что изменить ситуацию можно, прежде всего, благодаря поддержке школ и учителей.

"Если ребёнка ещё в школе не „заразили“ любовью к физике или химии, он сюда не придёт из-за страха не понять материал", — пояснил он.

Кроме того, по его мнению, необходимо изменить общественное восприятие профессии ученого.

Ректор подчеркнул, что именно физики и химики сегодня работают над технологиями безопасности, кибербезопасности и очистки воды. Он добавил, что Центр технологий чистой воды КПИ занимается разработками в этой сфере, ведь доступ к чистой воде по-прежнему остается важной проблемой.

Напомним, с 1 сентября 2026 года минимальная академическая стипендия для студентов составит 4000 гривен. Выплаты будут получать как студенты государственных высших учебных заведений, так и те, кто обучается в частных вузах по государственному заказу. По сравнению с 2025 годом размер минимальной стипендии увеличится вдвое, а необходимое финансирование уже заложено в бюджете Министерства образования и науки на 2026 год.

Также ранее стало известно, что выпускница львовского лицея № 81 имени Петра Сагайдачного София Клак набрала 600 баллов на национальном мультипредметном тесте. Она набрала максимальные 200 баллов по английскому языку, математике и истории Украины.