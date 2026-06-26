"Не заразили": ректор КПI розповiв, чому молодь в Україні не хоче бути фізиками та хіміками

Україні гостро не вистачає фахівців із фізики та хімії, хоча потреба в них є в багатьох галузях — від промисловості до технологій безпеки. У КПІ наголошують, що ці спеціальності будуть важливими для відновлення країни.

Про це заявив ректор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” Анатолій Мельниченко в інтерв'ю “РБК-Україна”.

За його словами, Україна потребує значно більше інженерів-хіміків, ніж готується зараз. Він зазначив, що такі спеціалісти потрібні в різних сферах — від індустрії краси до будівництва.

Схожа ситуація, за словами ректора, і з фізиками.

“І це, я вважаю, мало для відтворення професії. Замало для того, що потрібно загалом”, — сказав Мельниченко, коментуючи невелику кількість студентів, які навчаються за цим напрямом.

Він додав, що проблема характерна не лише для України, а й для країн Європи та Великої Британії, однак війна лише посилила її.

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Мельниченко вважає, що змінити ситуацію можна насамперед через підтримку шкіл і вчителів.

“Якщо дитину ще у школі не "заразили" любов’ю до фізики чи хімії, вона сюди не прийде через страх не зрозуміти матеріал”, — пояснив він.

Також, на його думку, потрібно змінювати суспільне сприйняття професії науковця.

Ректор наголосив, що саме фізики й хіміки сьогодні працюють над технологіями безпеки, кібербезпеки та очищення води. Він додав, що Центр технологій чистої води КПІ займається розробками у цій сфері, адже доступ до чистої води залишається важливою проблемою.

Нагадаємо, із 1 вересня 2026 року мінімальна академічна стипендія для студентів становитиме 4000 гривень. Виплати отримуватимуть як студенти державних закладів вищої освіти, так і ті, хто навчається у приватних вишах за державним замовленням. Порівняно з 2025 роком розмір мінімальної стипендії збільшиться удвічі, а необхідне фінансування вже закладене в бюджеті Міністерства освіти і науки на 2026 рік.

Також раніше стало відомо, що випускниця львівського ліцею №81 імені Петра Сагайдачного Софія Клак отримала 600 балів на національному мультипредметному тесті. Вона набрала максимальні 200 балів з англійської мови, математики та історії України.