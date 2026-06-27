В Киеве мужчина прошел по канату между 30-этажками во время тревоги: кто это был (видео)

Мужчина прошелся по канату, натянутому между тридцатиэтажными башнями столичного ЖК "Солнечная Ривьера". В это время в Киеве звучала воздушная тревога.

На видео видно, что на крыше одной из башен стоят два человека, а третий идет по канату. Ситуацию с канатоходцем в Киеве объяснила председатель правления ОСМД "Солнечная Ривьера" в комментарии ТСН.ua.

Мужчина прошел по канату между небоскребами

Представительница ОСМД рассказала, что на видео альпинисты-верхолазы проверяют своё снаряжение перед съемкой, запланированной для одного из телеканалов. Во время прохождения верхолазом по канату была объявлена тревога, поэтому он дошел до конца каната и спустился в укрытие.

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"Сегодня состоится видеосъемка. А в воскресенье канат между башнями будет демонтирован, он был установлен там временно", — добавила председатель правления ОСМД.

Відео дня

Кадры из "Солнечной Ривьеры" вызвали волну обсуждений в сети. Однако в полиции Киева отметили, что заявлений и сообщений о нарушениях на крыше жилого комплекса к ним не поступало.

Напомним, австралийский парашютист застрял на высоте 4,5 км, зацепившись за самолет.

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