У Києві чоловік пройшов по канату між 30-поверхівками під час тривоги: хто це був (відео)

Чоловік подолав канат, натягнутий між тридцятиповерховими вежами столичного ЖК "Сонячна Рів’єра". В цей час у Києві столиці лунала повітряна тривога.

На відео можна побачити, що на даху однієї з веж стоять двоє людей, тоді як третя людина крокує по канату. Ситуацію з канатохідцем у Києві пояснила голова правління ОСББ "Сонячна Рів’єра" у коментарі ТСН.ua.

Чоловік пройшов по канату між хмарочосами

Представниця ОСББ розповіла, що на відео альпіністи-верхолази перевіряють своє обладнання перед відеозйомкою, запланованою для одного з телеканалів. Під час проходження верхолазом по канату було оголошено тривогу, тож він дійшов до кінця канату та спустився в укриття.

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"Сьогодні відбудеться відеозйомка. А в неділю канат між вежами буде демонтовано, він там був встановлений тимчасово", — додала голова правління ОСББ.

Відео дня

Кадри з "Сонячної Рів’єри" викликали хвилю обговорень в мережі. Проте в поліції Києва зазначили, що заяв та повідомлень про порушення на даху ЖК до них не надходило.

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