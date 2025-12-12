Секунди до катастрофи: чоловік повис на висоті 4,5 км, зачепившись за літак (відео)

Австралійський парашутист пережив екстремальну ситуацію в повітрі після того, як його запасний парашут передчасно розкрився і зачепився за хвіст літака під час групового стрибка недалеко від Кернса.

Інцидент, що ледь не призвів до катастрофи, описано в новому звіті Австралійського бюро безпеки транспорту. Про це пише Daily Star.

Під час зйомки рукоятка запасного парашута зачепила закрилок літака, через що купол раптово розкрився. Спортсмен втратив стійкість і почав обертатися просто під повітряним судном, а стропи щільно намоталися на хвостову частину.

Група парашутистів мала намір вишикуватися в ефектну шеренгу з 16 осіб, а сам момент мав зняти оператор. Але резервний парашут, який розвернувся в повітрі, різко потягнув чоловіка назад, а той ударив оператора, який у підсумку опинився у повітрі зовні літака. Попри хаос, троє учасників продовжили стрибок за планом.

Опинившись у смертельно небезпечному становищі, парашутист зумів зберегти холоднокровність. Він дістав гакоподібний ніж і перерізав стропи, що заплуталися. Після звільнення він розкрив основний парашут і успішно приземлився.

Опинившись у смертельно небезпечному становищі, парашутист зумів зберегти холоднокровність Фото: YouTube

За даними бюро, носіння такого ножа не є обов'язковим, але може стати вирішальним фактором в екстреній ситуації. Про це нагадав головний комісар Ангус Мітчелл, зазначивши, що подібні інструменти рятують життя.

Літак також зазнав "значних пошкоджень" хвостової частини, що ускладнило керування. Пілот подав сигнал лиха, проте зумів безпечно посадити машину.

