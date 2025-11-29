Мільйонер створив автономне "місто" на випадок катастрофи: у чому його особливість (фото)

Мультимільйонер із Юти (США) Джейсон Орвіс побудував автономний притулок на 300 акрах для сім'ї та друзів. Однак американець все ж не чекає кінця світу.

Мультимільйонер упевнений, що глобальний апокаліпсис навряд чи настане, проте саме роздуми про найгірші сценарії зробили його успішним автором і продюсером. І заодно призвели до створення величезного автономного маєтку в пагорбах над містом Баунтіфул, штат Юта. Про це пише People.

Нещодавно Орвіс уперше провів екскурсію для невеликої групи журналістів, показавши свій притулок площею 300 акрів, який він побудував для себе, дружини, трьох дітей і приблизно 200 друзів. Комплекс здатний забезпечити життя великої громади в разі будь-якого катастрофічного збою цивілізації.

На території маєтку знаходяться: власна збройова, достатня для оснащення невеликої армії, механічна майстерня, тепличні комплекси, м'ясна крамниця і гігантське складське приміщення, заповнене припасами.

Орвіс показав гостям і свій "харчовий ліс", систему природного землеробства з ягодами та овочами, вирощеними без хімії.

"У нас більше спаржі та малини, ніж ми можемо зібрати", — посміхається він. За його словами, маєток забезпечує натуральне м'ясо від дичини, що живе на території.

На тлі дедалі більшої популярності підземних сховищ серед мільярдерів Орвіс виглядає майже винятком, адже у нього немає бетонного бункера.

"Це старомодна ідея часів холодної війни. Якщо ти не живеш на епіцентрі ядерного удару, під землею не сховаєшся від усього", — пояснює він.

Замість цього Орвіс робить ставку на автономність і громаду. На території є 110 тисяч фунтів (майже 50 тисяч) зерна, власне джерело прісної води та безліч сонячних панелей для енергії.

"Ми зможемо жити тут необмежено довго. І допоможемо сусідам, якщо дійде до гіршого", — каже він.

Орвіс є співавтором серії книг "Чорна осінь", а також продюсером серіалу "Ферма" (Homestead: The Series). Його ідеї формувалися під впливом Джеффа Кіркхема, колишнього "зеленого берета", який брав участь у бойових операціях в Іраку та Афганістані. Вони обидва переконані, що виживають не ті, хто ховається в бункері зі зброєю, а ті, хто формує згуртовані, взаємопідтримуючі спільноти.

Інтерес до виживання з'явився в Орвіса ще в дитинстві. Його батько був пожежником і людиною, яка готується до НС. Уже в 15 років Джейсон опублікував свою першу статтю в журналі для виживальників.

Після продажу бізнесу 2010 року він зайнявся благодійністю і почав допомагати колишнім бійцям спецпідрозділів у їхніх підприємницьких проєктах. Так він і прийшов до створення власного величезного маєтку.

