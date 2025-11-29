Миллионер создал автономный "город" на случай катастрофы: в чем его особенность (фото)

Мультимиллионер из Юты (США) Джейсон Орвис построил автономное убежище на 300 акрах для семьи и друзей. Однако американец все же не ждет конца света.

Мультимиллионер уверен, что глобальный апокалипсис вряд ли наступит, однако именно размышления о худших сценариях сделали его успешным автором и продюсером. И заодно привели к созданию огромного автономного поместья в холмах над городом Баунтифул, штат Юта. Об этом пишет People.

Недавно Орвис впервые провел экскурсию для небольшой группы журналистов, показав свое убежище площадью 300 акров, которое он построил для себя, супруги, троих детей и примерно 200 друзей. Комплекс способен обеспечить жизнь большой общины в случае любого катастрофического сбоя цивилизации.

На территории поместья находятся: собственная оружейная, достаточная для оснащения небольшой армии, механическая мастерская, тепличные комплексы, мясная лавка и гигантское складское помещение, заполненное припасами.

Орвис показал гостям и свой "пищевой лес", систему природного земледелия с ягодами и овощами, выращенными без химии.

"У нас больше спаржи и малины, чем мы можем собрать", — улыбается он. По его словам, поместье обеспечивает натуральное мясо от живущей на территории дичи.

На фоне растущей популярности подземных убежищ среди миллиардеров Орвис выглядит почти исключением, ведь у него нет бетонного бункера.

"Это старомодная идея времен холодной войны. Если ты не живешь на эпицентре ядерного удара, под землей не спрячешься от всего", — объясняет он.

Вместо этого Орвис делает ставку на автономность и общину. На территории есть 110 тысяч фунтов (почти 50 тысяч) зерна, собственный источник пресной воды и множество солнечных панелей для энергии.

"Мы сможем жить здесь неограниченно долго. И поможем соседям, если дойдет до худшего", — говорит он.

Орвис является соавтором серии книг "Черная осень", а также продюсером сериала "Ферма" (Homestead: The Series). Его идеи формировались под влиянием Джеффа Киркхэма, бывшего "зеленого берета", участвовавшего в боевых операциях в Ираке и Афганистане. Они оба убеждены, что выживают не те, кто прячется в бункере с оружием, а те, кто формирует сплоченные, взаимоподдерживающие сообщества.

Интерес к выживанию появился у Орвиса еще в детстве. Его отец был пожарным и человеком, готовящимся к ЧС. Уже в 15 лет Джейсон опубликовал свою первую статью в журнале для выживальщиков.

После продажи бизнеса в 2010 году он занялся благотворительностью и начал помогать бывшим бойцам спецподразделений в их предпринимательских проектах. Так он и пришел к созданию собственного огромного поместья.

