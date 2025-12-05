У непроглядній темряві та під водою: чоловік розповів про "найнебезпечнішу роботу у світі" (фото)

Шотландець Енді Торбет зізнався, що довгі роки виконував одну з найнебезпечніших робіт у світі практично без захисної екіпіровки.

Історія 49-річного чоловіка шотландця Енді Торбета, який пройшов шлях від військового вибухотехніка до професійного спелеодайвера і дослідника екстремальних середовищ, знову привертає увагу. Про це пише Mirror.

Торбет, відомий за програмами BBC "Узбережжя" і "Одне шоу", почав кар'єру сапера в армії й швидко прославився своїм незвичайним підходом. Він ніколи не носив громіздкі захисні костюми, хоча працював із бомбами, здатними вибухнути від найменшого дотику. За його словами, важка броня "не врятувала б у разі помилки", тому він надавав перевагу зручності та мобільності.

Пізніше Торбет об'єднав навички вибухотехніка з підводним спелеодайвінгом. Йому доводилося шукати вибухівку на дотик у каламутній воді каналізацій, річок і затоплених шахт, часто без світла і з мінімальним набором інструментів.

Чоловік згадував, що методи розмінування залишалися практично тими самими, що й у 1940-х. Йому треба було вручну просвердлити маленький отвір, заповнити його перенасиченим сольовим розчином, дочекатися кристалізації і викрутити гніт.

Енді Торбет — колишній вибухотехнік Фото: SWNS

Попри десятки операцій із реальною вибухівкою, найближчим до загибелі став момент, коли Торбет опинився заблокованим у підводній шахті, а в балоні залишалося всього десять хвилин повітря. Тоді він уперше подумав: "Ось воно".

"Самовдоволення мало не вбило мене. Це більше ніколи не повториться", — зізнавався він.

Торбет підкреслює, що не шукає ризику заради гострих відчуттів.

"Мені подобається робити те, чого інші бояться, тому що я знаю, як зробити це безпечно. Параноя рятує життя. Я планую кожен можливий сценарій і саме тому я все ще дихаю", — додає він.

Хоча зараз Енді рідше знешкоджує бомби, його життя все ще сповнене екстремальних завдань. Нині він є кваліфікованим інструктором зі скелелазіння, першопрохідцем нових маршрутів у Великій Британії, Канаді та Пакистані, досвідченим льодолазом і ведучим програми BBC "Операція Айсберг".

