В кромешной тьме и под водой: мужчина рассказал о "самой опасной работе в мире" (фото)

Шотландец Энди Торбет признался, что долгие годы выполнял одну из самых опасных работ в мире практически без защитной экипировки.

История 49-летнего мужчины шотландца Энди Торбета, прошедшего путь от военного взрывотехника до профессионального спелеодайвера и исследователя экстремальных сред, вновь привлекает внимание. Об этом пишет Mirror.

Торбет, известный по программам BBC "Побережье" и "Одно шоу", начал карьеру сапера в армии и быстро прославился своим необычным подходом. Он никогда не носил громоздкие защитные костюмы, хотя работал с бомбами, способными взорваться от малейшего прикосновения. По его словам, тяжелая броня "не спасла бы в случае ошибки", поэтому он предпочитал удобство и мобильность.

Позже Торбет объединил навыки взрывотехника с подводным спелеодайвингом. Ему приходилось искать взрывчатку на ощупь в мутной воде канализаций, рек и затопленных шахт, зачастую без света и с минимальным набором инструментов.

Мужчина вспоминал, что методы разминирования оставались практически теми же, что и в 1940-х. Ему надо было вручную просверлить маленькое отверстие, заполнить его перенасыщенным солевым раствором, дождаться кристаллизации и выкрутить фитиль.

Энди Торбет — бывший взрывотехник Фото: SWNS

Несмотря на десятки операций с реальной взрывчаткой, самым близким к гибели стал момент, когда Торбет оказался заблокирован в подводной шахте, а в баллоне оставалось всего десять минут воздуха. Тогда он впервые подумал: "Вот оно".

"Самодовольство чуть не убило меня. Это больше никогда не повторится", — признавался он.

Торбет подчеркивает, что не ищет риска ради острых ощущений.

"Мне нравится делать то, чего другие боятся, потому что я знаю, как сделать это безопасно. Паранойя спасает жизни. Я планирую каждый возможный сценарий и именно поэтому я все еще дышу", — добавляет он.

Хотя сейчас Энди реже обезвреживает бомбы, его жизнь все еще полна экстремальных задач. Сейчас он является квалифицированным инструктором по скалолазанию, первопроходцем новых маршрутов в Великобритании, Канаде и Пакистане, опытным ледолаз и ведущим программы BBC "Операция Айсберг".

